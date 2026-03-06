2006·2007년생 공연·전시·영화 애매가능
지역 청년 20만포인트·수도권 15만포인트
7월31일까지 사용 않으면 포인트 환수조치

문화체육관광부는 지난달 25일부터 발급을 시작한 '청년 문화예술패스'의 발급률이 나흘 만인 28일 50%를 넘어섰고, 지난 4일 기준으로 62.3%까지 상승했다고 6일 밝혔다. 4일 기준 지원 대상 28만명 가운데 17만4401명이 청년 문화예술패스를 발급받았다.


청년 문화예술패스는 협력 예매처인 놀티켓, 예스24, 티켓링크, 멜론티켓, 메가박스, 롯데시네마, CGV에서 공연·전시와 영화 예매에 즉시 사용할 수 있는 이용권이다. 발급 신청 즉시 서울, 경기, 인천 등 수도권 지역 거주 청년에게는 15만원, 비수도권 지역 거주 청년에게는 20만원의 포인트가 지급된다. 올해에는 2006년생과 2007년생을 대상으로 발급된다.

문체부 청년 문화예술패스 나흘 만에 발급률 50% 돌파
AD
원본보기 아이콘

발급 개시 이후 청년 문화예술패스 이용자가 주로 많이 예매한 공연은 발레 국립발레단 '백조의 호수'였다. 전시는 19세기 초 인상주의에서 20세기 초 모더니즘에 이르는 프랑스 회화를 미국의 수집가 로버트 리번이 수집, 메트로폴리탄 박물관에서 소장하고 있는 작품을 선보이는 '인상주의에서 초기 모더니즘까지, 빛을 수집한 사람들', 영화는 조선왕조실록 속 기록에 다양한 이야기를 덧붙여 어린 왕 단종의 서사를 채워 1000만 관객 돌파를 앞둔 '왕과 사는 남자'가 인기를 끌었다.

국립중앙극장 등 국립문화예술기관과 경기도 등 12개 지방자치단체, 공립 문화예술기관, 민간 공연예술계 등은 청년 문화예술패스 이용자를 대상으로 관람권 할인 서비스를 제공한다.


할인 혜택을 제공하는 주요 공연으로는 국립중앙극장의 '절창Ⅵ(4월24∼25일)', 국립심포니오케스트라의 '영화음악 콘서트(5월1∼2일)', 국립극단 '반야 아재(5월22∼31일)', 광주 북구 시설관리공단의 '그루브 인(in) 판소리(4월3일)', 부산 문화회관의 '백건우 피아노 리사이틀(4월3일)', 대전예술의전당의 연극 '키리에(4월24∼25일)', 경남 문화예술회관의 발레 '헨젤과 그레텔(5월8∼9일)', 인천 남동문화재단의 '국립합창단, 클래식 세레나데(5월16일)', 전주 한해랑아트홀의 '브라보 마이 라이프(3월27일∼7월5일)', 대전 아신극장의 뮤지컬 '써니텐(오픈런)', 서울 구로창의아트홀의 발레 오페라 '호두까기 인형(5월9일)' 등이 있다. 참여 기관과 공연·전시 등에 대한 자세한 내용은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

Advertisement

청년 문화예술패스는 지난해 청년 문화예술패스 포인트를 사용하지 않은 2006년생과 올해 신규 대상이 되는 2007년생이라면 누구나 공식 누리집을 통해 6월30일까지 신청할 수 있다. 지역별로 지원할 수 있는 청년 수에 따라 신청순으로 발급된다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역풍 맞나 "밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
AD

발급받은 청년 문화예술패스 포인트 사용기한은 발급일로부터 올해 12월31일까지다. 다만 청년 문화예술패스를 발급받은 후 7월 말까지 한 번도 이용하지 않은 이용자는 8월1일부터 포인트를 사용할 수 없다. 청년 문화예술패스 발급 신청과 이용 등에 대해 도움이 필요한 경우 고객센터 또는 공식 누리집의 '1:1 문의하기'를 이용하면 된다.


박병희 기자 nut@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement