"코리아 디스카운트 벗는 중…Korea Inc 재평가 시작"

AI·LNG·전력·방산 ‘글로벌 병목 산업’ 강조

"반도체 사이클 아닌 구조 변화"

김용범 청와대 정책실장이 최근 가파르게 상승한 한국 증시에 대해 "비싸진 것이 아니라 제값을 찾아가는 과정"이라며 '코리아 디스카운트' 해소 국면에 들어섰다는 인식을 밝혔다. 단순한 반도체 경기 사이클이 아니라 산업 구조와 자본시장 체질이 동시에 바뀌면서 한국 경제 전체가 재평가되는 단계라는 분석이다.

김 실장은 5일 페이스북에 올린 글에서 "지난해부터 한국 주식시장은 이례적인 속도로 상승했고 코스피는 주요 글로벌 증시 가운데 손꼽히는 상승률을 기록했다"며 "문제는 상승 자체가 아니라 그 동력을 시장 스스로도 완전히 믿지 못한다는 점"이라고 진단했다. 이어 그는 오랫동안 한국 증시를 눌러온 '코리아 디스카운트'를 언급하며 "시장에선 지금이 새로운 국면의 시작인지, 또 하나의 버블인지 의문이 제기된다"고 했다. 다만 이러한 의심은 과거 한국 증시가 반도체 경기 사이클에 크게 좌우돼 왔던 경험에서 비롯된 것이라고 했다.

그러나 이번 한국 증시의 상승세를 단순한 반도체 호황으로 설명하기 어렵다고 강조했다. 현재 세계 경제가 거대한 인프라 투자 사이클 위에 올라 있고, 핵심 공급망에 한국 기업들이 동시에 자리하고 있다는 점을 근거로 들었다. 김 실장은 "인공지능(AI) 데이터센터, 전력망 확장, 군비 지출 증가, 에너지 운송 인프라 등 네 분야의 핵심 공급망에 한국 기업들이 모두 포진해 있다"고 설명했다.

구체적으로 AI 메모리 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 시장에서는 SK하이닉스와 삼성전자가 주도권을 쥐고 있고, LNG 운반선 시장에서는 한국 조선소들이 글로벌 시장을 장악하고 있다는 것이다. 또 전력 인프라 분야에서는 초고압 전력 장비를 생산하는 HD현대일렉트릭과 효성중공업이, 방산 분야에서는 한화에어로스페이스와 현대로템 등이 글로벌 시장에서 존재감을 키우고 있다고 했다.

김 실장은 특히 이들 산업의 공통점으로 '확정된 수주'를 꼽았다. 그는 "이 산업들은 이미 수년 치 주문을 확보하고 있다"며 "지금 한국 산업은 단순한 경기 민감 사이클이 아니라 확정된 매출을 기반으로 한 수주 사이클 위에 있다"고 했다.

Advertisement

세계 제조업 구조 변화 속에서 한국이 독특한 위치를 차지하게 됐다는 분석도 내놨다. 김 실장은 "지난 20년 동안 세계 제조업은 대량 생산은 중국으로, 첨단 기술 제조는 소수 국가로 집중되는 구조로 바뀌었다"며 "AI 메모리, LNG선, 초고압 전력 장비, 방산 등은 기술 장벽이 높고 공급자가 제한된 산업"이라고 설명했다. 이어 "한국은 지금 세계 산업의 핵심 병목(Bottleneck) 몇 개를 동시에 거머쥔 나라가 됐다"고 평가했다.

김 실장은 한국 증시 재평가의 또 다른 요인으로 자본시장 내부 변화를 꼽았다. 그동안 코리아 디스카운트를 초래했던 낮은 배당, 소극적 주주환원, 불투명한 지배구조 등이 변화 조짐을 보이고 있다는 것이다. 그는 "최근 시장에서는 배당 확대와 자사주 소각, 주주 행동주의 확대, 지배구조 개혁 논의가 본격화되는 이례적인 풍경이 나타나고 있다"며 "이 변화는 이제 시작 단계지만 방향만큼은 분명하다"고 언급했다.

최근 증시 상승을 두고 제기되는 '버블 논쟁'에 대해서도 선을 그었다. 반도체 업황 영향이 컸다는 점은 인정하면서도 산업 구조 재편과 자본시장 변화라는 구조적 요인을 함께 봐야 한다는 것이다. 그는 "결국 질문은 지금이 고점인가가 아니다"라며 "우리가 가진 산업 병목의 가치를 제대로 계산해본 적이 있는지 되묻고 싶다"고 했다.

AD

그러면서 "대한민국 주식회사(Korea Inc)는 지금 비싸지고 있는 것이 아니다"라며 "수십 년 동안 덧씌워졌던 저평가의 굴레를 하나씩 벗겨내며 제값을 찾아가는 과정"이라고 강조했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>