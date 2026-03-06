한국거래소 표창 수상

투자자 소통 강화 성과

(왼쪽부터)시상식에 참석한 정규일 한국거래소 유가증권시장본부장과 지상휘 대한항공 총무부담당 상무가 기념사진을 촬영하고 있다. 대한항공 AD 원본보기 아이콘

대한항공은 6일 한국거래소로부터 '2025년도 유가증권시장 공시우수법인'으로 선정됐다고 밝혔다. 전날 서울 영등포구 한국거래소 서울사옥에서 열린 시상식에서 대한항공은 공시 관리 체계 확립과 적극적인 소통 노력을 인정받아 표창을 받았다.

회사는 지난 1년간 신속하고 정확한 정보를 제공하기 위해 분기별 수시공시 점검과 안내를 정례화했으며, 중요 변경 사항 발생 시 유관 부서와 즉시 공유하는 선제적 관리 체계를 이행해왔다. 특히 국내뿐 아니라 해외 투자자를 위해 영문 IR 자료를 병행 제공하며 정보 불균형 해소에 주력했다.

이번 선정으로 대한항공은 향후 5년간 1회에 한해 불성실공시법인 지정 유예 혜택을 받게 된다. 또한 상장수수료 면제와 공시 의무 교육 이수 면제 등 다양한 인센티브도 부여된다.

대한항공 관계자는 "투명하고 책임 있는 경영을 위한 전사적 노력의 결과"라며 "정확한 공시를 통해 시장의 신뢰에 부응하고 건전한 공시 문화를 선도해 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



