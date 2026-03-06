영화인연대, '서울영화센터' 보이콧…15년 합의 파기 규탄

열아홉 단체 연명 성명서 발표

아카이브 복원·공론장 개최 촉구

영화인연대가 '서울영화센터'의 현행 운영 체제에 보이콧을 선언했다. 5일 성명을 내고 서울시에 '서울시네마테크' 원안 복귀와 공론장 개최를 강력히 촉구했다.

한국영화제작가협회 등 주요 영화 단체 열아홉 곳으로 구성된 이들은 서울시가 2010년부터 15년간 영화계 및 시민사회와 다져온 민관 합의를 사전 협의 없이 일방적으로 파기했다고 지적했다.

가장 큰 문제로는 시네마테크의 핵심 기능 상실을 짚었다. 서울시는 2023년 사업명을 서울영화센터로 바꾸며 필름 아카이브, 시민 열람실, 연구·교육 공간 등 본래의 설립 목적을 대폭 지웠다. 영화인연대는 "세금 수백억 원을 투입하고도 공공 문화시설의 역할을 상실한 '기능 부전' 상태로 전락했다"고 비판했다.

연일 전석 매진을 홍보하는 서울시의 태도에 대해서는 "실제 관람객 수와 현장 점유율을 투명하게 밝히지 않는다"고 꼬집었다. 예비 영화인 지원을 명분으로 내세운 무료 대관 행사 역시 "빈 시간표를 채우기 위한 얄팍한 실적 쌓기"라고 규정했다.

이들은 서울시의 전반적인 영화 정책 퇴행에도 날을 세웠다. 특히 시 지원 영화제들의 예산을 30%가량 줄이고, 개막식조차 치르기 어려운 비좁은 서울영화센터로 지원 창구를 넘긴 조치를 기만적인 행정이라고 맹비난했다.

