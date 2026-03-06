경기 파주시는 오는 11일 오후 3시 파주출판도시 지혜의숲 대회의실에서 '파주시 독서국가 선포식'을 개최하고 책 읽는 도시를 넘어 '독서국가'로 나아가기 위한 힘찬 출발을 알린다.

이번 선포식은 지난 1월 국회의원관에서 열린 '독서국가 선포식 및 독서국가 추진위원회 출범식'의 취지에 발맞춰, 인공지능(AI) 시대에 대응하는 독서교육의 국가적 전환 움직임에 동참하고, 책과 도서관의 도시이자 출판산업의 중심지라는 도시의 강점을 바탕으로 시민과 함께하는 독서 생태계를 확대하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 도서관·교육·출판·서점 관계자와 시민 등 200여 명이 참석할 예정이며, ▲독서국가 선언문 발표 ▲대형 붓글씨 시연 ▲문단계의 아이돌이자 국회 독서국가 추진위원회 공동위원장인 박준 작가의 '읽는 하루' 강연을 펼칠 예정이다.

파주시는 이번 선포식을 계기로 독서문화 확산 정책을 더욱 체계화해 시민 일상 속에 책 읽는 문화를 더욱 깊이 뿌리내리게 할 계획이다.

이번 행사는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 참가 신청은 파주시도서관 누리집 또는 홍보물 내 정보 무늬(QR코드)를 이용하면 되고, 문의사항은 중앙도서관으로 전화하면 된다.

파주=이종구 기자



