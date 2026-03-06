글로벌 기준 근원물가 상승폭 22개월만에 최고
쌀·돼지고기·쇠고기 등 상승폭 5% 웃돌아

지난달 소비자물가 상승률이 2.0%를 기록하며 두 달 연속 2.0%를 유지했다. 하지만 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가가 일제히 반등하며 불안한 양상을 보이고 있다. 특히 글로벌 기준인 OECD 방식의 근원물가는 약 2년 만에 가장 높은 수준으로 치솟았다. 아울러 향후 중동 상황 전개 양상에 따라 석유류 중심의 수입물가 상승이 있을 수 있어, 잠재적인 물가 불안 요인은 상당 기간 지속될 전망이다.

물가 안정 캠페인을 벌이는 전통시장. 아시아경제 DB.

물가 안정 캠페인을 벌이는 전통시장. 아시아경제 DB.

6일 국가데이터처가 발표한 '2026년 2월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 118.40(2020=100)으로 전년 동월 대비 2.0% 상승했다. 1월에 이어 2개월 연속 2.0%를 유지하며 수치상으로는 안정적인 모습이다.


품목별로 들여다보면 신선식품지수는 전년 동월 대비 2.7% 하락하며 전월(-0.2%)보다 하락 폭을 키웠다. 배추(-21.8%), 무(-37.5%), 당근(-44.8%) 등 채소류 가격이 안정된 결과다. 또한 휘발유(-2.7%) 등 석유류 가격이 2.4% 하락하며 전체 물가 상승 폭을 제한했다.

그러나 알맹이 물가인 '근원물가'는 불안한 모습이다. 경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 전년 동월 대비 2.3% 상승했다. 이는 1월(2.0%)보다 상승 폭이 확대된 것으로, 2024년 4월(2.3%) 이후 22개월 만에 가장 높은 수준이다. 한국형 근원물가인 농산물 및 석유류 제외 지수 역시 2.5% 올라 5개월 만에 최고치를 기록했다.

농·축·수산물 중에서는 쌀(17.7%)과 돼지고기(7.3%), 국산쇠고기(5.6%) 등은 여전히 높은 오름세를 이어가며 장바구니 부담을 키웠다. 서비스 물가 역시 2.6% 상승한 가운데, 보험서비스료(14.9%)와 승용차임차료(37.1%) 등 개인서비스(3.5%)가 고공행진을 벌이며 물가 하방 경직성을 높이고 있는 것으로 나타났다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr
