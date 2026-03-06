AI-RAN 얼라이언스·SUTD와 업무협약

"글로벌 기업 협력·표준화 수행 플랫폼"

AINA 관계자들이 4일(현지시간) MWC26 KT 부스에서 출범식을 진행하고 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 최진성 AIRAN 얼라이언스 의장, 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크 정책실장, 서창석 KT 네트워크부문장, 김동구 AINA 운영위원장. KT 제공 AD 원본보기 아이콘

KT는 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 모바일월드콩그레스(MWC) 2026 행사장 내 KT 전시관에서 AINA 출범식을 개최했다고 밝혔다. AINA는 AI 네트워크 구축과 산업 생태계 육성을 목표로 구성된 국내 산학연 기관 중심 협력체다.

출범식에는 최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책실장과 AINA 대표의장인 서창석 KT 네트워크부문장(부사장), 최진성 AI-RAN 얼라이언스 의장(소프트뱅크 수석 펠로우) 등이 참석했다. 이들은 AI 시대에 요구되는 초고성능·초지능 AI 네트워크 구축과 산업 생태계 육성을 위한 AINA 출범의 의미, 향후 협력 방향 등을 공유했다.

KT는 AI 네트워크 분야에서의 다양한 기술 개발 경험과 글로벌 협력 역량을 바탕으로 AINA 첫 대표 의장사를 맡게 됐다. AINA는 국내 통신 3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)와 산학연관을 포함한 13개 의장사, 20여개의 국내외 AI 네트워크 가치사슬 관련 기업으로 구성됐다.

AINA는 향후 협력 과제를 구체화하고, 공동 논의 체계 구축, 글로벌 기관과의 업무협약(MOU) 체결 등 산업 생태계 육성 조정자 역할을 수행할 예정이다. 이를 통해 한국형 AI 네트워크 논의를 글로벌 무대로 확장하고, 기술·표준 연계를 추진한다. 이와 관련 엔비디아, 소프트뱅크 등 글로벌 통신·AI 기관들이 참여 중인 국제 협력체 'AI-RAN 얼라이언스', 싱가포르 공과디자인대학(SUTD)과의 MOU도 체결됐다.

KT는 AINA가 단순히 국내에서만 AI 네트워크 기술 논의를 이어가는 것이 아니라, 글로벌 기업과 협력을 늘리고 표준화 과정을 수행하는 플랫폼 역할을 할 것으로 기대했다. 서창석 KT 네트워크부문장(부사장)은 "AINA를 기반으로 한국이 글로벌 AI 네트워크 생태계 주도권을 확보할 것"이라며 "KT는 대표의장사로서 AINA가 국내 AI 네트워크 산업 생태계의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 실질적인 협력체가 될 수 있도록 회원사와 같이 노력해 나가겠다"고 말했다.

