미·이스라엘 이란 공습 여파로 항공편 운항 차질

타이베이 경유 취소…인천행 직항편 탑승 대기

6일 오후 인천 도착 예정…광주시 상황 관리 지원

미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 중동 항공편 운항에 차질이 빚어지면서 두바이에 발이 묶였던 광주·전남 여성벤처기업인들이 6일 인천행 항공편을 타고 귀국길에 오른다.

미국과 이스라엘의 공격으로 중동 지역 긴장이 급격히 고조되며 두바이행 노선 등이 결항한 가운데 1일 인천공항에서 외국인들이 관련 뉴스를 바라보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

광주시에 따르면 광주전남여성벤처협회장을 비롯한 기업인 17명은 지난달 25일 중소기업 제품 홍보를 위해 두바이로 출국해 이달 2일 귀국할 예정이었다. 그러나 최근 이란 관련 긴장이 고조되면서 항공편 운항에 차질이 생겨 귀국 일정이 지연됐다.

광주시는 현지 체류 기업인들과 '소통방'을 운영하며 외교부와 경찰청 등 유관기관과 함께 상황을 점검해 왔다.

당초 이들은 두바이에서 대만 타이베이를 경유해 귀국할 예정이었으나, 인천행 직항 항공편으로 일정을 변경했다.

기업인들은 현재 두바이 국제공항에서 인천행 항공편 탑승을 대기 중이며, 항공편은 현지시간 6일 오전 3시 30분(한국시간 오전 8시 30분)에 출발할 예정이다. 인천국제공항에는 이날 오후 4시 50분 도착할 것으로 예상된다.

Advertisement

AD

김영문 광주시 문화경제부시장은 "우리 지역 기업인이 안전하게 고국 땅을 밟는 마지막 순간까지 긴장의 끈을 놓지 않겠다"며 "모든 분이 무사히 가족 품으로 돌아올 수 있도록 시가 끝까지 책임지고 살피겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>