올해도 4억6000만원 투입

경기 성남시(시장 신상진)가 추진 중인 '기술닥터 사업'이 지역 중소기업의 현장 애로를 해소하며 기업 성장의 견인차 역할을 하고 있다.

기술닥터사업 리플렛. 성남시 제공

'기술닥터 사업'은 제품 개발이나 공정 개선 과정에서 기술적 한계에 직면한 중소 제조기업에 분야별 전문가(기술닥터)가 1:1로 매칭돼 현장을 직접 방문해 문제 해결부터 시제품 제작, 공정 개선, 사업화까지 전 과정을 단계별로 밀착 지원하는 사업이다.

복잡한 절차 없이 성남시 소재 중소 제조기업이면 누구나 신청할 수 있으며, 기업별 맞춤형 자문과 컨설팅을 제공해 참여 기업의 만족도가 높은 편이다.

시는 지난해 해당 사업을 통해 68개 기업을 지원했으며, 총 82건의 기술 및 공정 등의 애로 사항을 해결하는 성과를 거뒀다.

우수 사례로는 성남시 소재 전기차 관련 기업 제니스코리아가 꼽힌다. 이 기업은 기술닥터의 지원을 받아 유무선 통합형 통신모뎀을 적용한 '전기차용 100㎾ 연동형 급속충전기' 개발 역량을 확보하고 목표 성능을 달성했다. 이를 바탕으로 올해 급속충전기 인증 획득과 제품 출시를 앞두고 있으며, 매출 증대와 신규 인력 채용까지 이어질 것으로 기대된다.

성남시는 올해에도 약 4억6400만원(도비 30% 포함)의 예산을 투입해 사업을 지속 추진하며 중소기업의 기술 경쟁력 강화를 뒷받침할 방침이다.

성남시 관계자는 "기술닥터 사업은 기업이 겪는 현장의 어려움을 맞춤형으로 해결해주는 것이 핵심"이라며 "앞으로도 현장 중심 지원을 강화해 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



