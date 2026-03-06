KAIST 교수협 "총장 재공모 유감…존중받지 못한 결론"

KAIST 교수들이 최근 총장 선임이 불발된 것을 두고 '유감'을 표명했다.

KAIST 교수협의회는 5일 성명을 통해 "총장 선임 지연이 장기화되는 현재 상황은 KAIST의 안정적 운영과 중장기 발전 전략 추진에 상당한 부담"이라며 "장기간 진행된 후보 선정 과정과 이에 참여한 관계자들의 노력이 충분히 존중받지 못한 채 결론이 난 것에 대해 실망을 표명한다"고 밝혔다.

또 "KAIST 총장은 단순한 행정 책임자를 넘어 KAIST의 특수성을 바탕으로 구성원의 공감 속에서 연구중심대학의 비전과 전략을 이끌어갈 역량을 갖춘 리더여야 한다"며 "과학기술특성화대학으로서 KAIST만의 연구 생태계와 인재 양성체계에 대한 깊은 이해를 바탕으로 비전 구현 역량이 총장 선임의 핵심 기준이 돼야 한다"고 강조했다.

교수협은 성명을 통해 ▲재공모 일정·절차·평가 기준의 구체적 공개 ▲KAIST에 대한 깊은 이해를 토대로 한 비전 구현 역량을 총장 선임의 핵심 기준으로 반영 ▲총장후보발굴위원회에 KAIST 구성원 참여 보장 등 3가지 요구사항도 제시했다.

Advertisement

교수협은 "이사회의 총장 선임 권한은 KAIST의 발전을 최우선 가치로 삼아 행사돼야 한다"며 "재공모가 KAIST의 도약을 위한 올바른 결정으로 이어질 수 있도록 정부와 이사회의 신중하고 책임 있는 판단을 촉구한다"고 말했다.

이번 성명은 KAIST 전임교원 740명 중 252명의 교수가 참여해 발표됐다.

한편 KAIST 이사회는 지난달 26일 김재철AI대학원에서 회의를 열어 총장 선임 안건을 상정했지만 과반 이상 득표를 얻은 후보가 없어 결국 부결됐다.

이에 따라 KAIST는 다시 후보를 선정하는 재공모 절차를 밟을 예정이다. KAIST 총장선임위원회가 3배수로 후보를 정하면 대통령실과 과학기술정보통신부의 인사 검증을 거쳐 최종 후보를 확정하는 수순이다.

AD

총장 선임이 불발된 직후 이광형 총장은 KAIST에 사의를 표했다. 이 총장이 16일자로 총장직을 내려놓으면 KAIST는 총장 직무대행 체제로 전환·운영된다. 총장 직무대행은 이균민 교학부총장이 맡는다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>