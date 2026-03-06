달빛로드·달빛정원 등 야간

경관 관광 콘텐츠 조성

사천읍성의 역사를 고스란히 담고 있는 수양공원이 달빛명소로 거듭난다.

경남 사천시는 수양공원 일원에 조성한 '수양 빛 공원'의 점등식을 6일 수양공원 연못 앞에서 개최한다.

사천시, 수양공원 달빛공원 사진. AD 원본보기 아이콘

이번 점등식에는 박동식 사천시장을 비롯해 시의회 의장, 도·시의원, 사천읍 주민 등 관계자 80여 명이 참석해 수양 빛 공원의 조성을 기념하고 시민들과 함께 새로운 야간 명소의 탄생을 축하할 예정이다.

수양 빛 공원은 사천읍성의 역사적 의미와 수양공원의 문화적 특성을 반영해 조성된 야간 경관 특화공간으로, 다양한 빛 연출과 조형물을 통해 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 새로운 관광 콘텐츠로 기대를 모으고 있다.

공원은 달빛 로드, 달빛정원, 달빛 스퀘어 등 3개 구역으로 구성됐다. 달빛 로드(주차장 입구∼관덕정 옛터)를 시작으로 달빛정원(연못∼꽃무릇길), 달빛 스퀘어(잔디광장∼계단 길)까지 이어지는 산책 동선에 다양한 야간 조명과 포토존이 설치됐다.

Advertisement

특히, 약 600년 된 보호수 주변을 중심으로 빛 연출이 더해져 사계절 내내 시민들이 머물며 휴식과 힐링을 즐길 수 있는 경관을 제공할 것으로 기대된다.

수양 빛 공원은 매일 오후 7시부터 밤 10시까지 운영될 예정이다.

AD

시 관계자는 "이번 수양 빛 공원 조성은 사천읍성의 역사와 지역 정체성을 담은 관광 콘텐츠를 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 문화와 관광이 어우러진 사천의 매력을 널리 알리고 관광 경쟁력을 높이기 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>