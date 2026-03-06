납세자의 날 맞아 세무행정 체험… 유공·장기근속 공무원 시상, 부서 순시 등 수행

은성의료재단 좋은병원들 구자성 이사장이 5일 오전 제60회 납세자의 날을 맞아 부산진세무서로부터 '1일 명예세무서장'으로 위촉돼 세무서장 직무를 수행했다.

은성의료재단 구자성 이사장이 명예세무서장 위촉장을 받고 있다. 은성의료재단 제공 AD 원본보기 아이콘

구 이사장은 이날 송진호 부산진세무서장으로부터 위촉장을 받은 뒤 첫 업무로 부산진세무서 유공공무원과 장기근속 공무원에 대한 시상식을 진행했다. 이어 세무서 각 부서를 순시하고 법인세과에서 결재 1건을 처리하는 등 명예세무서장 역할을 수행했다.

구 이사장은 "명예세무서장 역할을 수행하면서 의료기관의 사회적 책임이 환자 진료에만 머물지 않고 투명한 경영과 성실한 납세에 있다는 점을 다시 한번 느꼈다"며 "올바른 세정을 위해 노력하는 세무 공무원들에게도 아낌없는 찬사를 보낸다"고 말했다.

은성의료재단은 부산·울산·경남·경북 지역에서 12개 종합병원과 요양병원을 운영하며 지역 의료서비스 향상에 기여하고 있다. 성실한 납세 의무 이행 공로로 2007년과 2012년 부산시장 표창, 2010년 국무총리 표창, 2023년 울산시장 표창 등을 받았다.

국세청은 매년 납세자의 날을 맞아 성실한 납세 의무 이행과 건전한 납세문화 조성에 기여한 모범 납세자를 선정해 각 지역 세무서의 1일 명예세무서장으로 위촉하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



