60회 납세자의 날 기념식서 기획재정부 장관 표창



투명한 회계·건전한 납세문화 확립 노력 높은 평가

파라다이스 호텔 부산이 44년간 부산 관광산업을 선도하며 성실한 납세 의무를 이행한 공로를 인정받았다.

파라다이스 호텔은 부산 해운대세무서에서 열린 제60회 납세자의 날 기념식에서 '모범납세자상(기획재정부 장관 표창)'을 수상했다고 6일 전했다.

파라다이스 호텔 부산이 '모범 납세자상'을 받고 있다.

모범납세자상은 매년 납세자의 날(3월 3일)을 전후해 성실한 납세를 통해 국가 재정에 기여한 개인과 기업을 선정해 수여하는 상이다. 수상자는 연중 추천을 통해 선정되며 세무조사 유예 등 세정 혜택과 철도 운임 할인, 공영주차장 무료 이용 등 다양한 사회적 우대 혜택이 제공된다.

올해 수상한 파라다이스 호텔 부산은 부산 관광산업을 대표하는 업력 44년의 특급호텔로, 투명한 회계 처리와 건전한 납세 문화 확립에 앞장서 왔다. 특히 장기간 체납 없이 성실히 납세 의무를 이행해 온 점이 높은 평가를 받았다.

파라다이스그룹 관계자는 "ESG를 모든 경영 활동의 핵심 지표로 삼고 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있다"며 "성실 납세를 비롯해 차별화된 서비스로 부산 관광의 위상을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

파라다이스그룹은 지난해 상생의 노사 문화를 선도한 공로로 고용노동부로부터 '노사문화유공 산업포장'을 수상했으며, ESG 경영 평가 등급도 1년 만에 3단계 상승한 'B+'를 기록하는 등 사회적 책임 이행에 앞장서고 있다.

