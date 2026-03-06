대동, '작고 강한' 모델로 불안한 수출 시장 헤쳐나간다

'NEW LK 트랙터' 2, 3분기 북미·유럽 순차 공략

5년간 5만4000여 대 판매 목표

농기계 기업 대동이 25~60마력 콤팩트 트랙터 모델을 앞세워 올해 글로벌 다각화 전략에 시동을 걸었다. 경기 침체와 관세 압박에 최근 중동 전쟁으로 인한 물류비 상승 우려 등 수출 시장 변동성이 커진 상황에서 콤팩트 트랙터가 경쟁력 있는 전략 모델이 될 수 있다는 판단에서다. 콤팩트 트랙터는 최근 북미 시장에서 판매 대수 기준 전체의 절반 이상을 차지하는 등 뚜렷한 수요가 확인되고 있다.

6일 대동은 올해 북미 시장 콤팩트 트랙터 시장 점유율 목표를 미국 동북부 12.5%, 캐나다 20%로 높였다고 밝혔다. 지난해 대동의 북미 콤팩트 트랙터 시장 점유율은 11.6%, 2024년은 11.4%였다. 변화가 크지 않은 시장이지만 올해는 흐름을 바꿀 전환점을 만들 수 있다고 본 것이다.

트랙터 시장은 15~25마력의 SCT(서브-콤팩트 트랙터)와 콤팩트 트랙터, 60마력 이상의 유틸리티 트랙터 등으로 구분된다. 지난 1월 북미 시장에서 판매된 트랙터의 56%는 콤팩트 트랙터였다. 수량으로만 보면 가장 큰 시장인 셈이다. 유럽에선 같은 기간 32%를 기록했다. 고가의 중대형 트랙터만큼이나 중요한 시장이라는 게 업계의 설명이다.

대동은 이 시장의 전통적인 강자다. 지난해 국내 콤팩트 트랙터 시장 점유율이 51.3%에 달할 정도다. 대동은 이런 시장 경쟁력을 기반으로 올해 콤팩트 트랙터 전략 모델을 국내 시장에 먼저 선보인 뒤 순차적으로 북미와 유럽에 출시하는 방식으로 글로벌 시장을 공략하기로 했다. 최근 국내 과수 농가를 위해 신형 LK 시리즈를 선보인 것도 이 전략의 일환이다.

이 모델은 전장 3.26m, 전고 2.4m의 콤팩트한 차체로 과수원에서 나무와 나무 사이를 이동하며 제초, 잔가지 파쇄, 약제 살포 등 다양한 작업을 수행할 수 있도록 설계됐다. 크기는 작지만 작업기를 들어 올리는 승강력을 기존 740kgf(킬로그램힘)에서 953kgf로 대폭 높였다. 작업기 조작에 필요한 동력을 전달하는 유압 호스 4개를 한 번에 연결·해제할 수 있는 기능도 갖췄다. 텔레매틱스(TMS) 시스템을 적용해 원격 관리도 할 수 있다.

대동은 이 신형 LK 시리즈를 2분기 북미 시장, 3분기 유럽 시장에 순차적으로 출시하기로 했다. 북미에서는 프리미엄 사양을 적용해 수요층을 확대하고, 유럽에서는 고급화 전략과 지역 맞춤형 사양을 기반으로 시장 경쟁력을 강화할 방침이다. 이 제품의 판매 목표는 향후 5년간 글로벌 누적 5만4000대로 잡았다. 유제명 대동 그룹상품기획본부장은 "신형 LK 시리즈는 국내에서 먼저 상품성과 완성도를 검증한 뒤 글로벌 시장으로 확대하는 전략 모델"이라며 "국내 농업 현장에서 축적한 경험을 바탕으로 북미·유럽 프리미엄 콤팩트 트랙터 시장을 공략해 나가겠다"고 말했다.

