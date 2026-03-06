이란 핵무기 역량 해체 강조

대니 다논 주유엔 이스라엘 대사. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

대니 다논 주유엔 이스라엘 대사가 아직 이란과의 외교적 해결책을 모색할 시기가 아니라며, 이란이 핵무기 역량을 먼저 해체해야한다고 밝혔다.

다논 대사는 5일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 기자회견을 열고 "우리는 전쟁이 끝나면 외교가 시작될 것이며 이란의 미래에 관해 얘기해야 할 것이라는 점을 안다. 하지만 아직은 아니다"고 말했다.

미국과 이란 측이 물밑 협상 중이라는 보도에 대한 의견을 묻자 외교적 접근은 염두에 두지 않고 있다고 선을 그은 것이다. 다논 대사는 이스라엘이 외교에 나서기 전에, 이란의 핵·미사일 역량을 해체해야 한다고 강조했다.

그는 이란의 위협은 이스라엘에 국한되지 않고 아랍에미리트(UAE), 바레인, 오만 등 주변 모든 나라에 위험을 초래하고 있다고 비난했다.

또 이란의 미사일 공격이 최소화하고 군사력이 약화하는 것은 시간문제일 뿐이라며, 이스라엘 국민과 주변국들에 인내심을 가져달라고 촉구했다.

그는 이란 발사대에 대한 공격이 효과를 보고 있다며 "며칠만 시간을 더 주면, 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 방해하기는 훨씬 더 어려워질 것"이라고 말했다.

다논 대사는 도널드 트럼프 미국 대통령의 '이란 선제공격설'과 관련한 질문에 북한을 언급하며 "매우 비슷하다"고 답했다.

그는 "국제원자력기구(IAEA) 사찰단이 파견됐고, 우리는 어느 날 아침 그들이 핵 능력을 보유했다고 선언하는 것을 봤다"며 "이란이 북한처럼 어느 아침 핵능력을 보유했다고 발표하는 것을 막기 위한 트럼프 대통령의 결정은 칭찬받아 마땅하다"고 덧붙였다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자



