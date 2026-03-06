함양산림항공관리소 방문해

공중·지상 진화 공조 체계 확인

양상호 경남 함양부군수가 함양산림항공관리소를 방문해 산불 대응 유관기관 협력체계와 운영 상황을 점검했다.

이번 방문은 봄철 건조한 날씨와 강풍 등으로 산불 발생 위험이 커지는 시기를 맞아, 산불 발생 시 신속한 공중 진화 투입과 기관 간 협력체계를 재확인하기 위해 이뤄졌다.

양상호 부군수가 햠양산림항공관리소 방문해 산불 대응 공조 체계 현장 점검을 하고 있다.

양 부군수는 산불 발생 시 상황 전파 체계와 공중 진화 자원 투입 절차, 지상 진화대와의 공조 운영 방식 등을 점검하고, 초기 대응 단계에서의 협업 중요성을 강조했다.

특히 공중 진화 자원의 신속한 출동과 현장 지휘 체계의 유기적인 연계가 산불 피해 최소화의 핵심이라는 점을 다시 한번 확인했다.

양상호 부군수는 "산불은 무엇보다 초기 대응과 기관 간 긴밀한 협력이 중요하다"라며 "항공 진화 자원과 지상 대응 인력이 유기적으로 협력할 수 있도록 공조 체계를 더 강화해 나가겠다"라고 말했다.

함양군은 앞으로도 유관기관과의 지속적인 현장 점검과 협업 체계 강화를 통해 산불로부터 안전한 함양을 만드는 데 총력을 다할 계획이다.

