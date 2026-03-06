타임슬립 365 「응답하라 1920~1980」’ 체험형 프로그램 운영

청년 관광객 유입 및 체류형 관광 활성화 기대

경남 합천군은 경상남도가 주관한 '2026년 청년 365 핫플레이스 조성 공모사업'에 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 공모사업은 청년들이 지역에서 즐기고 머무를 수 있는 문화공간을 조성하기 위해 추진되는 사업으로, 합천군은 서류심사와 발표심사를 거쳐 최종 선정된 5개 시·군 중 하나로 이름을 올렸다.

합천군은 도비 4천500만원과 군비 1억500만원을 투입해 총 1억5000만원 규모로 '타임슬립 365 「응답하라 1920~1980」' 사업을 합천영상테마파크에서 추진할 계획이다.

이번 사업은 합천영상테마파크의 근현대 시대극 세트장을 활용해 청년층이 참여하고 즐길 수 있는 체험형 문화콘텐츠를 연중 운영하는 것이 특징이다.

먼저 상설 콘텐츠인 '타임슬립 스탬프 투어'는 영상 테마파크 주요 세트장을 활용해 미션을 수행하고 스탬프를 획득하는 자율 참여형 프로그램이다. 방문객들은 1920년대부터 1980년대까지 시대별 스토리를 기반으로 한 체험형 미션을 수행하며 테마파크를 즐길 수 있다.

시즌 콘텐츠인 '타임슬립 시즌 페스타'는 청년 팝업스토어와 청년 농업인 농축산물 직거래 장터, 레트로 콘셉트 먹거리와 체험 부스, 지역 청년 버스킹 공연 등으로 구성해 운영할 예정이다. 이를 통해 청년들이 단순한 행사 참여자가 아닌 콘텐츠 기획과 운영에 직접 참여하는 구조를 구축할 계획이다.

또한 야간 특화 프로그램 '타임슬립 나이트'는 영상 테마파크 야간 개장과 연계해 청년 문화의 밤, 버스킹 및 OST 라이브 공연, 시대극 복장 체험과 야간 포토존 등을 운영해 청년 관광객의 체류 시간을 확대할 것으로 기대된다.

특히 이번 사업은 지역 청년 단체와 청년 소상공인, 청년 예술가 등이 직접 참여하는 방식으로 기획돼 지역 청년들의 문화 활동과 경제 활동을 동시에 활성화할 것으로 전망된다.

합천군은 앞으로 공공 플랫폼과 SNS를 활용한 홍보를 강화하고 지역 축제와 관광자원을 연계해 합천영상테마파크를 청년 문화 거점 공간으로 발전시킬 계획이다.

김윤철 합천군수는 "이번 공모사업은 청년이 기획하고 청년이 머무르는 365일 문화 플랫폼을 구축하는 것이 목표"라며 "청년들이 즐기고 머무를 수 있는 공간을 만들어 청년 인구 유출을 막고 지역 경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

