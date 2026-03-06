경찰이 순직 경찰관의 희생정신을 기리는 추모 활동을 전개한다.

경찰청은 오는 7일 '세계 순직경찰 추모의 날'을 맞아 6일 일몰 이후부터 서울 서대문구 경찰추모공원에 블루 라이트를 조성한다고 밝혔다.

이번 행사는 국제형사경찰기구(ICPO·인터폴)가 주도하고 전 세계 회원국이 참여하는 국제 공동 추모 캠페인이다. 블루 라이트는 순직 경찰관을 상징하는 '블루 리본'에서 착안했다.

또 이날 오전부터 경찰청 본관 로비에선 전광판을 통해 추모 영상을 송출한다. 영상에는 "오늘 우리는 우리의 안전을 위해 목숨을 바친 이들을 기립니다" "그들의 기억 속에 우리는 하나입니다" 등 메시지를 담아 순직 경찰관의 헌신을 기리는 추모의 시간을 마련한다.

이재영 경찰청 국제치안협력국장은 "국민의 안전을 위해 헌신하다 순직한 경찰들의 희생을 결코 잊어서는 안 된다"며 "국제사회와 연대하며 추모의 뜻을 이어가겠다"고 말했다.

