순직경찰 추모의 날…경찰청, '푸른 불빛' 밝힌다
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
경찰이 순직 경찰관의 희생정신을 기리는 추모 활동을 전개한다.
경찰청은 오는 7일 '세계 순직경찰 추모의 날'을 맞아 6일 일몰 이후부터 서울 서대문구 경찰추모공원에 블루 라이트를 조성한다고 밝혔다.
경찰청. 연합뉴스
AD
이번 행사는 국제형사경찰기구(ICPO·인터폴)가 주도하고 전 세계 회원국이 참여하는 국제 공동 추모 캠페인이다. 블루 라이트는 순직 경찰관을 상징하는 '블루 리본'에서 착안했다.
또 이날 오전부터 경찰청 본관 로비에선 전광판을 통해 추모 영상을 송출한다. 영상에는 "오늘 우리는 우리의 안전을 위해 목숨을 바친 이들을 기립니다" "그들의 기억 속에 우리는 하나입니다" 등 메시지를 담아 순직 경찰관의 헌신을 기리는 추모의 시간을 마련한다.
Advertisement
꼭 봐야 할 주요 뉴스"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
AD
이재영 경찰청 국제치안협력국장은 "국민의 안전을 위해 헌신하다 순직한 경찰들의 희생을 결코 잊어서는 안 된다"며 "국제사회와 연대하며 추모의 뜻을 이어가겠다"고 말했다.
장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement