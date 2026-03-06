[속보]국제유가 급등에 하락 마감…다우 1.61% ↓

미국 뉴욕증시의 3대 지수는 5일(현지시간) 일제히 하락 마감했다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 1.61% 내리며 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 0.57%, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.26% 하락해 장을 마감했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



