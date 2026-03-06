하메네이 차남은 '함량미달' 저격

이란에 평화 가져올 사람이 적격자라 강조

도널드 트럼프 대통령이 이란의 차기 최고지도자 선출에 자신이 직접 관여해야 한다며 유력한 후보인 아야톨라 셰예드 알리 하메네이의 차남인 모즈타바 하메네이를 받아들일 수 없다고 밝혔다.

5일(현지시간) 악시오스에 따르면 트럼프 대통령은 "베네수엘라처럼 이란의 차기 지도자 선출에도 자신이 직접 관여해야 한다"며 이같이 밝혔다.

앞서 트럼프 행정부는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 후 부통령인 델시 로드리게스를 사실상 과도 정부 지도자로 인정했다. 이란 역시 베네수엘라 모델처럼 미국에 친화적인 인물을 차기 지도자로 낙점하겠다는 의미로 해석된다.

이란은 최고지도자였던 하메네이가 미국과 이스라엘의 군사작전으로 사망하자 차기 최고지도자를 선출하는 헌법기구인 전문가회의를 열고 하메네이의 차남인 모즈타바를 후계자로 검토 중이다.

트럼프 대통령은 이란 정권이 하메네이의 차남인 모즈타바를 후계자로 세울 가능성이 유력하게 거론되는 데 대해 "그들은 시간을 낭비하고 있다"며 "하메네이의 아들은 함량미달(lightweight)이다"고 지적했다.

또 트럼프 대통령은 "하메네이의 아들은 받아들일 수 없다"며 "우리는 이란에 조화와 평화를 가져올 사람을 원한다"고 강조했다. 이어 이란이 하메네이의 기조를 이어갈 지도자를 세울 경우 미국은 "5년 안에" 다시 이란을 상대로 전쟁을 벌일 수밖에 없다고 경고했다.

