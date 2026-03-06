14세기 신안선 '자단목' 1000점, 수장고 밖 빛 본다

수중 발굴 50주년 특별전 앞서 사전 공개

14세기 동아시아 바닷길을 누비던 신안선의 핵심 유물인 자단목 1000여 점이 수장고 밖으로 나온다.

국립해양유산연구소는 오는 9월 한국 수중 발굴 50주년 특별전에 앞서 25일부터 사흘간 연구소 강당에서 유물 일체를 미리 공개한다고 6일 밝혔다.

이번에 빛을 보는 자단목은 1323년 중국을 떠나 일본으로 향하던 원나라 무역선 신안선에서 건져 올린 최고급 교역품이다. 동남아시아와 인도에서 생산해 유통하던 귀중한 목재로, 배에 실린 상태 그대로 물속에서 대량으로 건져 올린 사례는 세계적으로 매우 드물다. 특히 표면에 문자와 기호, 가공 흔적이 뚜렷하게 남아 있어 학계는 당시 국제 교역망의 규모와 물품 관리 방식을 추적하는 핵심 단서로 평가한다.

연구소는 단순한 전시 홍보를 넘어 특별전 준비 과정을 국민과 공유하는 열린 현장으로 이번 행사를 꾸민다. 쾌적하고 정밀한 관람을 위해 오는 9일부터 이메일로 하루 열 명씩 총 서른 명만 선착순으로 받는다. 관람객은 유물 표면의 흔적을 직접 살피며 역사적 맥락을 생생하게 짚어볼 수 있다.

연구소 관계자는 "특별전에 맞춰 자단목 1000여 점의 고해상도 촬영, 3차원(3D) 데이터 구축 등 정밀 기록화 사업을 마쳐 향후 학술 연구와 디지털 콘텐츠 제작에 적극적으로 활용할 계획"이라고 말했다.

