국가유산청, VR·방탈출 싣고 영남권 150곳 달린다

찾아가는 체험관 '이어지교' 내달 가동

영남권 순회…소외계층 문화 격차 해소

국가유산청과 국가유산진흥원은 다음 달부터 10월까지 경북·경남·부산 지역에서 이동형 국가유산 교육 체험관 '이어지교'를 운영한다고 6일 밝혔다.

다양한 국가유산 콘텐츠를 싣고 학교와 기관을 찾아가는 프로그램이다. 지난해 100여 곳에서 올해 150여 곳으로 수혜 대상을 대폭 늘렸다. 지리적, 신체적 제약 없이 누구나 보편적으로 국가유산의 가치를 누리도록 판을 키웠다.

체험관은 지역 여건에 맞춰 방문형과 거점형으로 나눠 가동한다. 이동형 버스와 교실을 활용하는 방문형은 교육과 체험, 놀이 세 가지 코스를 제공한다. 지역 융복합 문화시설을 빌리는 거점형은 특별 콘텐츠를 더해 네 가지 코스로 꾸민다.

방문객은 가상현실과 증강현실로 디지털 콘텐츠를 체험하고, 사방치기 같은 전통 놀이를 즐긴다. 넓은 공간을 쓰는 거점형 체험관에서는 방 탈출 게임, 복식 체험 등에 참여한다.

Advertisement

AD

시각장애인과 거동 불편자를 위한 수어·음성 교재와 촉각 보조기기도 적극적으로 지원한다. 국가유산청 관계자는 "맞춤형 교육으로 사회적 약자의 문화 격차를 줄이고 지역소멸 위기에 적극 대응하겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>