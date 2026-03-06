IT 기반 재생에너지 플랫폼 기업

솔라온케어 가입 발전소 연내 1만곳 목표

태양광 투자 조합, 기관투자자 비중 확대

"올해 안으로 '솔라온케어'가 관리하는 태양광 발전소를 1만개까지 확대할 계획입니다. 그렇게 되면 대형 원자력발전소 1기에 해당하는 발전소를 관리할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다."

최근 서울 강남구 본사에서 만난 함일한 에이치에너지 대표는 태양광 발전소 운영 플랫폼인 솔라온케어 가입 고객이 5000개소를 넘었다며 이같이 밝혔다.

2018년 설립한 재생에너지 플랫폼 기업 에이치에너지는 솔라온케어(태양광발전소 원격관리 솔루션), 모햇(협동조합 기반 태양광 에너지 투자 플랫폼), 솔라쉐어(옥상 태양광 발전소 임대 플랫폼) 등을 운영하고 있다.

솔라온케어는 일정 비용만 내면 정보기술(IT) 기술을 활용해 태양광 발전소를 원격으로 운영, 관리해주는 서비스다. 솔라온케어 가입 고객이 빠르게 늘며 2월 말 현재 가입 발전소 수가 5057개소를 기록했다. 가입 발전소의 총 설비 용량은 614메가와트(㎿)에 달한다.

함 대표의 목표대로 올해 말 가입 발전소가 1만곳을 넘어서면 설비 용량은 1GW 이상에 이를 전망이다. 대형 원전 1기 수준이다. 이 정도면 RE100 등을 위해 재생에너지를 필요로 하는 다양한 기업들에 전력을 공급할 수 있는 기반을 갖출 수 있게 된다.

재생에너지 투자 플랫폼 모햇은 2월 말 기준 가입자 수가 22만명을 돌파했다. 이중 실제 조합원(투자자) 수는 1만6551명이다. 누적 투자금액은 4500억원, 누적 수익금은 560억원에 달한다. 모햇에 참여하는 투자자들은 안정적으로 태양광 발전 수익금을 받는다.

에이치에너지는 앞으로 기관 투자자의 비중을 확대할 계획이다. 함 대표는 "스틱인베스트먼트, 키움자산운용과 함께 기관투자자 자금을 모집하고 있다"고 말했다. 에이치에너지는 연내 기관 투자 비중이 개인 비중을 넘어설 것으로 예상하고 있다. 기관 투자자가 늘어나면 재생에너지 발전소 자산의 유동성을 확보하는 동시에 조합의 재무적 안정성을 강화할 수 있다.

함 대표는 "에이치에너지를 영국의 옥토퍼스에너지와 같은 에너지플랫폼 기업으로 키우겠다"는 비전을 제시했다.

옥토퍼스에너지는 인공지능(AI) 기반의 에너지 운영 플랫폼인 '크라켄(Kraken)'을 운영하고 있다. 이미 영국에서 730만명의 고객을 확보해 시장 점유율 24%로, 최대 전기 소매 사업자로 성장했다. IT 기술을 활용해 소비자들에게 저렴한 요금을 제공한 덕분이다.

다만 우리나라는 전기 소매 사업을 한국전력이 독점하고 있어 현재는 옥토퍼스에너지와 같은 기업이 나오기는 어렵다. 함 대표는 "최대한 발전소 네트워크를 확대해 향후 시장 변화에 대응하겠다"고 밝혔다.

에이치에너지는 2027년 기업공개(IPO)를 준비하고 있다. 지난해에는 950억원의 매출을 기록했다. 올해에는 이보다 약 2배 성장한 1700억원의 매출과 10%의 영업이익률을 기대하고 있다.

