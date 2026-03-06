순매도 속에서도 담았다…25조 팔아치운 외국인 사들인 '이 종목'

연일 폭락세중인 증시 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

Advertisement

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

KEC KEC close 증권정보 092220 KOSPI 현재가 1,364 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,424 2026.03.06 개장전(20분지연) 관련기사 류진 한경협 회장 "4대그룹 회장단 영입 추진"(종합) [특징주]KEC, 1190억 유상증자 결정에 13%대 급락 [특징주]KEC, 이차전지 만큼 중요 '전력반도체'…삼성·테슬라 등 주요고객 전 종목 시세 보기 , 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 159,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 150,800 2026.03.06 개장전(20분지연) 관련기사 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 금리로 당일 해결 가능 중동발 지정학적 위기감 고조에 주목받는 방산주...투자전략 어떻게 가져갈까? 중동 위기 속 방산 주목…사태 진정 후에도 매수 전략 유효? 전 종목 시세 보기 , SK증권 SK증권 close 증권정보 001510 KOSPI 현재가 1,817 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,743 2026.03.06 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑ [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 수협은행, 트리니티자산운용 인수…"은행과 시너지 기대" 전 종목 시세 보기 , 대한해운 대한해운 close 증권정보 005880 KOSPI 현재가 2,375 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,420 2026.03.06 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]해운株 급락… 이란 ‘분쟁 종식 협상’ 보도에 긴장 완화 기대 [특징주]호르무즈 해협 위협 대응 나섰지만…해운株 강세 [특징주] 美·이란 전쟁에 해운주 강세인데…현대글로비스만 급락 전 종목 시세 보기 , 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 188,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 191,600 2026.03.06 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 MWC서 활약…LGU+·SKT·삼성전자 글로벌 모바일 어워드 수상 삼성 '갤럭시 S26 울트라' MWC26서 '최고 전시 제품상' 수상 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>