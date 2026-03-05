국제교류본부장 겸 부산국제대학 학장 취임



“교육·취업·정주 외국인 유학생 모델 구축”

동명대학교(총장 이상천)가 한국과학기술한림원 정회원이자 국가과학기술위원회 전문위원 등을 역임한 주상우 박사를 영입했다.

동명대는 영남대 부총장을 지낸 주상우 박사가 최근 동명대 국제교류본부장 겸 부산국제대학(BIC·Busan International College) 학장으로 취임했다고 5일 알렸다.

주 국제교류본부장은 700편 이상의 국제저명학술지(SCI) 논문을 게재하며 매년 스탠퍼드대·엘스비어 평가 '세계 상위 2% 과학자'와 ScholarGPS 기준 '세계 상위 0.05% 학자'로 선정되는 등 국제적으로 연구 역량을 인정받고 있다.

동명대에서 주 본부장은 국제교류본부장과 BIC 학장을 맡아 대학의 국제화 전략 수립과 외국인 유학생 유치 확대를 추진할 계획이다. 또 한국연구재단 연구 과제 수행을 통해 대학의 연구 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

Advertisement

주상우 본부장은 "동명대학교는 최근 교육부와 법무부가 공동 주관한 '2025년 교육국제화역량 인증제(IEQAS)'에서 학위과정과 어학연수과정 모두 인증대학으로 선정되며 국제화 역량을 인정받았다"며 "대학의 교육 철학인 실사구시를 바탕으로 교육과 취업, 지역 정주로 이어지는 외국인 유학생 유치 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.

주 본부장은 서울대학교를 졸업하고 같은 대학 대학원에서 석사학위를 취득했다. 이후 삼성그룹 연구원을 거쳐 미국 미시간대학교(University of Michigan)에서 박사학위를 받았다.

AD

이후 미국 일리노이대학교 시카고캠퍼스(University of Illinois at Chicago)와 웨인주립대학교(Wayne State University)에서 조교수로 재직했으며, 1995년부터 지난해까지 영남대학교 교수로 근무하며 약 30여년간 교육과 연구 활동을 이어왔다.

영남대에서는 한국어교육원장과 국제처장, 국제교육부총장 등을 역임하며 대학 국제화 정책을 추진했으며, 과학기술정보통신부 지정 선도연구센터장을 맡아 연구 경쟁력 강화에도 기여했다.

주상우 동명대학교 국제교류본부장. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>