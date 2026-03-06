올해 1월 기업 직접금융 조달액 소폭 감소…IPO·유상증자 감소 영향

국내 기업의 공모발행액이 소폭 줄어든 것으로 나타났다. 일반 회사채를 중심으로 회사채 발행 규모가 증가했지만 기업공개(IPO), 유상증자 등 주식 발행량이 급감하면서다.

6일 금융감독원의 '2026년 1월 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 지난 1월 공모발행액은 17조7440억원으로 전월 대비 1.3%(2264억원) 감소했다.

이는 주식 발행량이 급감한 탓이다. 주식 발행량은 전월 대비 95.7%(2조3798억원) 줄어든 1082억원이었다. 이 중 IPO와 유상증자는 같은 기간 각각 86.6%(5146억원), 98.5%(1조8652억원) 하락했다. 이 기간 공모발행 실적은 IPO 2건, 유상증자 2건 총 4건으로 각각 16건, 14건 감소했다.

회사채 발행량은 오히려 늘었다. 지난달 회사채 발행량은 17조6358억원으로 전월 대비 13.9%(2조1534억원) 증가했다. 금융채와 자산유동화증권(ABS)은 각각 29.4%(4조359억원), 50.4%(7572억원) 쪼그라든 9조7141억원, 7452억원이었으나, 일반회사채가 3020.2%(6조9465억원) 대폭 늘어난 7조1765억원을 기록하면서다.

일반회사채는 발행 건수 역시 4건에서 59건으로 폭증했다. 반면 금융지주채는 237건에서 149건으로, ABS는 123건에서 32건으로 줄었다.

일반회사채 발행 용도로는 차환이 전체의 76.7%(5조5010억원)를 차지했다. 이어 운영(18.9%·1조3555억원), 시설(4.5%·3200억원) 등이었다. 또 전체 발행 규모의 93.6%(6조7200억원)가 신용등급 AA등급 이상 우량물이었으며, A등급은 4.5%, BBB등급 이하는 1.9%였다.

금융채 중에선 기타금융채 발행량 감소가 두드러졌다. 기타금융채 발행 규모는 전월 대비 41.0%(4조6055억원) 감소한 6조6345억원이었다. 반면 금융지주채는 116.7%(4900억원) 오른 9100억원, 은행채는 3.8%(796억원) 증가한 2조1696억원이었다.

ABS는 7452억원으로 전월 대비 50.4%(7572억원) 쪼그라들었다. 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)의 발행은 없었지만 자산보유자 금융회사와 일반기업에서 각각 20.6%(1637억원), 83.8%(5935억원) 줄었다.

지난 1월 기준 전체 회사채 잔액은 752조8585억원으로 전월 대비 0.5%(4조205억원) 감소했다. 이 중 일반회사채는 전월에 이어 순상환 기조를 유지하고 있다. 순상환액은 지난해 12월 9800억원, 지난 1월 1조2639억원이다.

한편 기업어음(CP)·단기사채 발행액은 178조7631억원에서 154조7302억원으로 13.4%(24조329억원) 줄었다. CP는 8.2% 증가한 46조8926억원이었지만 단기사채는 20.4% 감소한 107조8376억원이었다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



