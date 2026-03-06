증시 반등에 증권주 강세…거래대금 증가 기대 반영

중동 긴장 여파로 급락했던 국내 증시가 반등하면서 증권주가 강세를 나타냈다. 코스피와 코스닥이 장 초반 동반 상승하며 매수 사이드카가 발동했고, 시장 반등 기대와 함께 증권업종 전반에 매수세가 유입되는 모습이다.

최근 증시 급락과 반등 과정에서 거래대금이 크게 늘어난 점도 투자 심리를 자극했다. 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금이 연일 올해 평균을 크게 웃돌면서 증권사의 실적 개선 기대가 반영된 것으로 풀이된다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

