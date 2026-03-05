실무형 매뉴얼·체크리스트 제공…기업 보안 내재화 지원

과학기술정보통신부가 선박·우주·로봇 등 미래 산업 현장에서 활용할 수 있는 분야별 사이버보안 매뉴얼을 공개했다. 자율운항 선박, 위성 서비스, 로봇 등 '피지컬 AI' 확산에 대비해 산업 현장의 보안 대응력을 높이기 위한 조치다.

과기정통부는 한국인터넷진흥원(KISA)과 함께 스마트선박, 우주, 로봇 산업에 특화된 보안 매뉴얼을 개발해 배포한다고 밝혔다. 이번 매뉴얼은 기업이 실제 현장에서 활용할 수 있도록 실무형 가이드와 체크리스트, 사례 중심 자료로 구성됐다.

자율운항 선박 보안 모델 마련…해운사 가이드라인 제시

선박 산업에서는 디지털화와 자율운항 기술 확산으로 선박 시스템뿐 아니라 해운사 운영과 선원 활동 전반에서 사이버보안 위협이 증가하고 있다.

이에 과기정통부와 KISA는 국제해사기구의 자율운항 등급 3 기준을 바탕으로 실제 운항 시나리오별 위협을 식별하고 대응 절차를 정리한 자율운항 선박 보안 모델을 개발했다. 기존 스마트선박 보안 모델에는 현장 적용 사례와 해설을 추가해 스마트선박 보안모델 해설서 및 사례집으로 고도화했다.

또 국내 대형 해운사가 참여해 국제 규제와 민간 표준을 반영한 해운사 특화 보안 가이드라인을 마련했다. 현장 인력의 보안 역량 강화를 위해 보안 인식 교육 교재와 선박 부착용 '8대 보안 수칙'도 함께 제작됐다.

위성·로봇까지 확대…공급망 보안 대응 지원

민간 중심의 '뉴스페이스(New Space)' 시대에는 위성 제작·발사·운영 과정에서 다양한 기업과 서비스가 결합하면서 공급망 전반의 보안 위협도 커지고 있다.

이번 우주 분야 매뉴얼은 클라우드 기반 위성 지상국 서비스(GSaaS) 등 최신 운영 환경을 반영한 우주 보안 모델과 우주 보안모델 해설서 등 2종으로 구성됐다. 특히 글로벌 규제를 반영해 총 53개 항목의 보안 체크리스트를 제시해 국내 우주 기업이 실제 업무에 적용할 수 있도록 했다.

로봇 분야에서도 사이버보안 규제가 강화되는 상황을 고려해 로봇 보안모델 고도화 버전과 보안 요구사항 해설서를 공개했다. 이를 통해 로봇 제품 개발과 수출 과정에서 필요한 보안 기준을 기업이 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

각 매뉴얼은 KISA 지식플랫폼 자료실을 통해 국민 누구나 무료로 내려받을 수 있다.

임정규 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 "선박, 우주, 로봇 등 미래 핵심 산업에서도 사이버보안은 이제 선택이 아닌 필수 요건"이라며 "이번 특화 보안 매뉴얼이 기업의 보안 내재화 부담을 줄이고 글로벌 보안 기준 대응에 실질적인 길잡이가 되길 기대한다"고 말했다.

