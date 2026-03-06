[이 주의 책]근접한 세계 外

황금시장 인도네시아 슈퍼리치의 성공 수업

인도네시아는 세계 4위 인구와 동남아 최대 경제 규모를 바탕으로 포스트 차이나 시장으로 부상하고 있다. 중국과 베트남에 집중됐던 한국 기업의 해외 전략은 이제 인도네시아로 이동할 가능성이 크다. 그러나 현재 진출한 한국 기업은 약 2300개에 그쳐 잠재력에 비해 활용이 부족한 상황이다. 이 책은 인도네시아 경제와 문화, 종교를 함께 분석하며 비즈니스 환경을 입체적으로 설명한다. 또한 정책가·기업가 등 한·인니 리더 40인의 인터뷰를 통해 현지 시장에서 통하는 전략과 성공 사례를 제시한다. (이장희 지음｜순정아이북스)

중국의 가면을 벗기다

중국몽은 '중화민족의 위대한 부흥'을 내세운 중국의 대외 전략으로, 세계 패권을 지향하는 개념이라는 주장이다. 일대일로가 경제적 확장 전략이라면 중국몽은 그 이념적 기반으로 제시된다. 저자는 일대일로가 경제적 세력 확장의 축이라면, 중국몽은 그 이념적 기반이라고 설명한다. 이를 실행하는 방식으로 금융·무역·미디어·사이버 등 다양한 분야에서 이뤄지는 '초한전' 전략을 설명하는 책은 홍콩·대만 사례와 함께 한국에서도 나타나는 영향력을 경고하는 내용을 담고 있다. (이동엽 지음｜하양인)

왜 추세추종전략인가

'터틀 트레이딩'과 '추세추종 투자전략'의 저자 마이클 코은 15년간 여러 추세추종 트레이더들과의 인터뷰를 통해 추세추종 투자법의 원리와 전통적 투자 방식의 한계를 설명한다. 이 책은 추세추종 전략이 무엇인지 쉽고 명확하게 소개하며, 큰 리스크를 줄이면서 시장의 흐름을 따라 수익을 얻는 투자 사고방식을 제시한다. 투자에 대한 새로운 아이디어와 자신감을 원하는 독자에게 시장의 추세를 따르는 접근법을 제안한다. (마이클 코벨 지음｜이레미디어)

AD

근접한 세계

'크로스'는 서로 다른 언어와 문화를 가진 두 작가가 문학을 통해 하나의 세계를 공유하고 있음을 보여주는 기획이다. 북다가 선보이는 중단편 시리즈의 첫 작품으로, 한국의 김연수와 일본의 히라노 게이치로가 함께 참여했다. 1999년 아쿠타가와상 수상작 '일식'으로 주목받은 히라노 게이치로와 한국 문학을 대표하는 김연수는 '근접한 세계'에서 '책'이라는 매개를 통해 서로 다른 세계가 교차하는 순간을 그린다. 두 작가의 시선이 만나는 이 작품은 파편화된 시대 속에서 문학적 상상력이 만들어내는 새로운 연결의 가능성을 보여준다. (김연수·히라노 게이치로 지음｜북다)





궤도 너머

ADHD와 자폐 스펙트럼을 가진 과학자 카밀라 팡의 신작 '궤도 너머'는 불확실한 세계를 살아가는 이들에게 과학자의 사고방식을 통해 삶을 바라보는 방법을 제시한다. 저자는 신경과학·핵물리학·AI 등 다양한 과학 분야를 바탕으로 가설·관찰·증명 같은 연구 과정을 설명하며, 과학적 태도가 미지의 세계를 이해하고 삶의 방향을 찾는 데 도움이 될 수 있다고 말한다. 과학을 통해 자신과 세상을 연결하는 새로운 삶의 관점을 제안한다. (카밀라 팡 지음｜푸른숲)



인스타그램은 왜 공짜일까?

성공하는 마케팅과 실패하는 마케팅의 차이를 경제학의 시선으로 설명하는 책이다. 구글이 사용자에게 요금을 받지 않는 이유, 펩시가 '만년 2등'에 머무는 이유, 알리익스프레스가 기존 유통 시장에 진입한 방식 등 다양한 사례를 통해 글로벌 브랜드의 전략을 살펴본다. 저자는 휴리스틱, 넛지 등 행동경제학 개념을 바탕으로 현대 마케팅이 소비자의 무의식과 선택에 어떻게 작용하는지를 설명한다. 화려한 광고 뒤에 숨겨진 기업의 전략과 심리를 이해하도록 돕는 동시에, 소비자가 합리적인 선택을 할 수 있는 경제적 감각을 제시한다. (이완배 지음｜북트리거)

Advertisement

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>