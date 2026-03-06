[이 책 어때]신자유주의는 언제 '공기'가 되었나

로스 아비넷 '신자유주의적 상상'

보이지 않는 구조는 어떻게 삶의 방식이 됐을까

시장 논리가 '상상' 형태로 자리 잡은 과정의 추적

신자유주의는 한때 거의 만능범인이었다. 공공서비스가 민영화돼도 신자유주의, 노동이 파편화돼도 신자유주의, 번아웃이 일상화돼도 신자유주의였다. 사회의 불편한 변화는 대개 그 이름으로 설명됐다. 그런데 요즘은 그 말이 잘 들리지 않는다. 비판이 사라졌기 때문일까. 그렇게 보기는 어렵다. 경쟁은 여전히 강하고, 노동은 여전히 불안정하며, 시장의 논리는 여전히 많은 영역을 지배한다. 다만 한 가지 달라진 점이 있다. 더 이상 그것이 특별한 체제처럼 느껴지지 않는다는 것이다. 너무 익숙해졌기 때문이다. 신자유주의는 어느새 논쟁의 대상이라기보다 하나의 생활 감각에 가까워졌다.

'신자유주의적 상상'은 바로 이 익숙함을 문제 삼는다. 신자유주의를 경제 정책이나 정치 이념으로 설명하는 책은 이미 많다. 그러나 이 책은 질문을 조금 다르게 던진다. 신자유주의가 언제부터 하나의 정책이 아니라 세상을 바라보는 방식, 다시 말해 일종의 '상상'이 되었는지를 묻는다. 저자 로스 아비넷이 말하는 상상(imagination)이란 공상이나 환상이 아니라 사람들이 세계를 이해하고 욕망하고 미래를 계획하는 틀이다. 어떤 사회에 오래 살다 보면 특정한 삶의 방식이 자연스러운 것으로 받아들여진다. 무엇이 합리적인 선택인지, 무엇이 성공인지, 어떤 삶이 바람직한지에 대한 기준이 만들어진다. 그렇게 신자유주의는 하나의 세계 인식의 틀이 됐다.

신자유주의는 특정 시기에 갑자기 등장한 체제가 아니다. 책은 자유주의와 계몽주의, 산업 자본주의의 성장, 두 차례의 세계대전, 전후 소비사회 같은 역사적 장면들을 차례로 훑으며 그 계보를 따라간다. 시장과 개인, 경쟁과 자유에 대한 생각은 그 과정에서 조금씩 변형되었다. 우리가 지금 자연스럽게 받아들이는 많은 가치 역시 이런 긴 역사 속에서 만들어졌다.

예컨대 고전적 자유주의는 시장을 도덕과 완전히 분리하지 않았다. 애덤 스미스의 '도덕감정론'에서 보듯 인간에게는 공감 능력이 있고, 그 도덕적 감각이 사회 질서를 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 생각이 있었다. 그러나 20세기 중반 이후 등장한 신자유주의는 시장이 외부의 도덕적 전제 없이도 스스로 질서를 만들어낼 수 있다고 주장한다. 하이에크와 프리드먼으로 대표되는 이 흐름에서 중요한 것은 국가 개입에 대한 불신이었다. 공정한 계약만 보장된다면 시장은 스스로 번영과 질서를 만들어낼 것이라는 믿음이었다.

이 믿음은 경제 정책을 넘어 사회 전반의 분위기를 바꿨다. 경쟁은 자연스러운 것이 되었고, 개인의 선택과 책임은 더욱 강조되었다. 삶은 점점 하나의 프로젝트처럼 이해되기 시작했다. 사람들은 자신을 관리하고 미래를 설계하며 경력을 축적해야 하는 존재로 인식된다. 자기계발이라는 말이 일상적인 언어가 된 것도 이런 흐름과 무관하지 않다. 시장의 논리는 그렇게 사회의 더 많은 영역으로 확장됐다.

책이 흥미로운 이유는 다른 데 있다. 저자는 미디어와 문화의 역할에도 주목한다. 전후 소비사회는 새로운 욕망을 끊임없이 만들어냈고, 문화산업은 그 욕망을 조직하는 방식이 되었다. 새로운 상품과 이미지가 등장하고, 사람들은 그 속에서 새로운 삶의 가능성을 상상한다. 소비는 단순한 경제 행위를 넘어 일종의 문화적 경험이 된다. 그리고 그 과정에서 개인의 욕망은 자연스럽게 시장의 질서 속으로 흘러 들어간다. 신자유주의가 강력한 이유도 바로 여기에 있다. 그것은 정책이라기보다 하나의 세계관에 가깝다.

책은 이내 현재의 문제로 시선을 옮긴다. 금융위기와 불평등, 기후위기 같은 사건들은 신자유주의의 한계를 보여주는 사례로 자주 언급된다. 그러나 저자는 신자유주의가 그렇게 쉽게 사라지지는 않을 것이라고 본다. 오히려 위기 속에서 새로운 형태로 변형될 가능성이 크다. 기술 혁신이나 녹색 성장 같은 담론이 그 예로 제시된다. 환경 문제를 해결하기 위해 더 많은 기술과 투자가 필요하다는 논리는 위기를 인정하면서도 동시에 시장의 역할을 강화하는 방향으로 이어질 수 있기 때문이다. 신자유주의는 위기 속에서도 스스로를 재구성하며 살아남는다는 것이다.

이 책은 결코 가볍게 읽히는 책은 아니다. 니체와 아도르노, 마르크스 같은 사상가들의 논의가 이어지며 개념의 밀도도 높다. 그러나 그만큼 생각할 거리를 던진다. 신자유주의를 단순히 비판하는 대신, 왜 그것이 이렇게 오래 지속되고 강력한 영향력을 가지게 되었는지를 묻기 때문이다.

책을 덮고 나면 처음의 질문이 다시 떠오른다. 우리는 종종 신자유주의를 하나의 경제 체제처럼 이야기한다. 하지만 이미 우리의 사고방식 속 깊이 들어와 있다면 이야기는 조금 달라진다. 경쟁과 성과, 자기관리 같은 언어가 너무 자연스러워진 시대에 다른 삶을 상상하는 일은 얼마나 가능할까. 신자유주의는 어쩌면 이미 하나의 체제가 아니라 우리가 숨 쉬는 공기에 가까워진 것인지도 모른다. 그렇다면 그 공기를 의심하는 일은 어디서 시작될까.

신자유주의적 상상:계몽주의에서 포스트휴머니즘까지｜로스 아비넷｜김정환·김해원·전경모 옮김｜돌베개｜442쪽

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



