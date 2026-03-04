이란 군함 어뢰로 침몰시켜
2차대전 이후 적군 침몰 첫 사례

브리핑하는 헤그세스 국방장관(왼쪽)과 댄 케인 합참의장. AP연합뉴스

브리핑하는 헤그세스 국방장관(왼쪽)과 댄 케인 합참의장. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 4일(현지시간) 닷새째 진행 중인 이란에 대한 군사작전과 관련해 미국이 승리하고 있다고 밝혔다.


헤그세스 장관은 이날 미 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 함께 한 브리핑을 통해 "트럼프 대통령의 직접적인 지휘 아래 미국이 단호하고 파괴적으로, 그리고 자비 없이 승리하고 있다"고 말했다.

이어 "작전 시작 후 나흘밖에 되지 않았음에도 결과는 놀라울 뿐만 아니라 역사적이라고 할 만하다"며 "오직 미국만이, 우리만이 이를 주도할 수 있다"고 말했다.


또 "여기에 엄청난 파괴력의 이스라엘군(IDF)이 더해지면 그 결합은 우리의 급진 이슬람주의 이란 적대세력에는 순전한 파괴"라며 "그들은 끝장났고, 그들도 그것을 알고 있거나, 아니면 적어도 곧 알게 될 것"이라고 말했다.

Advertisement

헤그세스 장관은 "세계 최강의 두 공군이 이란 영공을 완전히 장악할 것이며, 이는 아무런 저지 없는 공중 장악(uncontested airspace)이 될 것"이라면서 이는 며칠 내에 완료될 것이라고 밝혔다.


이는 이란의 방공망이 무력화돼 미군과 이스라엘군이 사실상 저지 없이 이란 영공을 다니며 미사일 기지와 방위산업 파괴 등의 작전을 수행할 수 있게 된다는 의미로 풀이된다.


또 헤그세스 장관은 전날 인도양에서 미군 잠수함이 이란 군함을 침몰시켰다고 밝혔다.


그는 "미국 잠수함이 국제수역에서 안전하다고 생각하고 있었던 이란 군함을 침몰시켰다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다.


헤그세스 장관은 이와 함께 도널드 트럼프 대통령을 암살하려 했던 이란 부대의 지휘관을 사살했다고 밝혔다.


케인 합참의장은 "이날 아침 기준으로 미 중부사령부는 꾸준한 진전을 이루고 있다"며 "이란이 발사한 전구(戰區) 탄도미사일 발사 횟수는 전투 첫날에 비해 86% 감소했으며, 지난 24시간 동안만 해도 23% 감소했다"고 밝혔다.


또 "이란의 일방향 (자폭형) 공격 드론 발사는 초기 전투 개시일들에 비해 73% 감소했다"고 말했다.


꼭 봐야 할 주요 뉴스

"코스피 폭락, 내 말 맞지! 평생 이런 수준 못 볼 것" 코스피 거품론자의 승리 선언 "코스피 폭락, 내 말 맞지! 평생 이런 수준 못 볼 ...
AD

케인 합참의장은 미국의 탄약 보유고 감소가 군사작전에 제약으로 작용하는 것 아니냐는 우려와 관련해 "현재 임무 수행에 필요한 정밀탄은 공격과 방어 양측 모두에서 충분히 확보되어 있다"고 말했다.



뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

당신이 추구하는 항쟁 스타일은?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

by Dable

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

by Dable
Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement