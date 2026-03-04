美 2월 민간 고용 6만3000명 ↑…작년 7월 이후 최대
건설, 교육·의료서비스가 증가폭 견인
제조업은 5000개 줄어
1월에 이어 지난달에도 미국 민간기업 고용이 시장의 예상보다 큰 폭으로 증가했다.
4일 미 고용업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 리서치에 따르면 2월 미국 민간기업 고용이 전월 대비 6만3000명 증가했다. 이는 시장 예상치(4만8000명)를 크게 상회하는 수치로 2025년 7월 이후 가장 큰 증가 폭이다.
건설, 교육 및 의료 서비스 부문에서 증가세가 두드러졌다. 건설 부문에서 1만9000명이 늘었고, 교육 및 의료 서비스 부문에서 5만8000명이 증가했다. 다만 제조업에서는 5000개의 일자리가 줄었다.
임금 상승률은 전년 동월 대비 4.5%를 기록하며 다소 둔화했다.
넬라 리처드슨 ADP 수석 이코노미스트는 "채용은 늘었고 임금 상승도 특히 기존 근로자 중심으로 견조하다"면서도 "고용 증가가 일부 산업에 집중되면서 이직을 통한 광범위한 임금 상승효과는 나타나지 않고 있다"고 말했다.
뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
