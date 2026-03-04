경상남도가 도민의 핵심 식수원인 낙동강을 깨끗하고 안전하게 만들고자 '경남형 낙동강 수질개선 종합대책'을 추진한다고 4일 밝혔다.

경남도에 따르면 도내 18개 시·군 중 15개 시·군이 낙동강 수계에 속하고 창원, 김해, 양산 등 동부권을 중심으로 한 도민 180만명이 낙동강을 식수원으로 사용한다.

그러나 낙동강에는 최근 녹조 발생이 늘어나고 배출지점을 명확히 알 수 없는 '비점오염원'이 증가하며 수질 관리 요구가 커져 왔다.

이에 경남도는 올해부터 5년간 국비, 지방비, 낙동강수계관리기금 등 2조 95억원을 투입해 2030년까지 낙동강 수질을 수질오염총량제 전 항목에 대해 '좋음' 수준으로 개선한다.

환경정책기본법 하천수 수질 환경 기준에 따르면 2024년 낙동강 본류 창녕 남지 지점의 수질은 생물화학적산소요구량(BOD) 기준으로 1.6㎎/ℓ 이하로 '좋음' , 총인(T-P) 기준으로 0.035㎎/ℓ 이하로 '약간 좋음' 수준이다.

도는 2030년까지 BOD는 1.6㎎/ℓ, T-P는 0.04㎎/ℓ 이하로 맞춰 모두 '좋음' 단계인 'Ⅰb' 수준으로 끌어올릴 계획이다.

이를 위해 먼저 낙동강 수계 15개 시군에 환경기초시설을 지속 확충하고 하루 처리량 1만t 이상의 대규모 하수처리시설에 대해서는 T-P 수질기준을 0.3~0.5에서 0.2㎎/ℓ로 강화해, 주요 오염원을 사전 차단한다.

또 공공하수도 설치가 어려운 농어촌지역에는 마을하수저류시설을 시범 설치해 공공하수처리시설로 연계 처리한다.

노후 산업단지엔 저탄소 그린산업단지 및 완충저류시설 등 친환경 인프라 구축과 그린빗물 인프라 확대, 남강댐 상류 진주시 수곡면엔 전국 최초 폐양액 처리 수질개선사업 및 통합형 오염저감사업 추진과 수변 생태벨트 구축을 한다.

농업 분야에는 완효형 비료 사용 및 물꼬 설치, 축산 분야엔 고농도 빗물 유출수 통합처리 사업 확대, 야적 퇴비 관리 점검 강화 등으로 비점오염원 관리를 탄탄히 한다.

창녕 토평천, 김해 주천강 등 낙동강 지류, 지천 중 오염도가 높은 6곳을 대상으로 유역 진단을 시행하고 개선대책을 수립해 낙동강 '윗물 살리기'에도 나선다.



경남도는 또 칠서취수장과 부산·양산 광역취수장에 취수 수심 조절을 할 수 있는 '선택취수탑'을 설치해 녹조 발생 시 깨끗한 원수를 취수할 수 있게 하고 고도정수처리시설을 도입해 정수 처리를 강화한다.

조류독소 분석 체계를 개선해 기존 3.5일 걸리던 분석 기간은 당일 분석으로, 채수 지점은 취수구 상류 3㎞에서 50m 구간으로 조정하고 경계단계 발령 요건에 조류독소 기준을 추가해 대응력을 높인다.

낙동강 본류 24개 취정수장에서 진행하는 조류독소와 냄새 물질 검사는 법정 주기보다 주 1회 이상(경계 단계 주 2회→주 3회)으로 높인다.

아울러 개별 지자체 노력만으로는 녹조 대응에 한계가 있다는 점을 고려해, 국가 차원의 녹조 전담 기관 설립으로 일원화된 녹조 관리 체계 마련을 기후부에 지속해서 건의한다.

이와 함께 지방상수도 스마트(AI) 정수장 도입, 농업용 양·배수장 배출수 통합관리, 하·폐수 처리장 생태수로 설치 등 신규 사업이 포함된 '경남형 수질개선사업' 12개가 정부 정책에 반영되도록 건의해, 예산 지원을 끌어낼 방침이다.

이재철 경남도 환경산림국장은 "낙동강은 도민 57％가 이용하는 핵심 식수원이자 생명줄"이라며 "경남도는 낙동강 수질 개선을 최우선 과제로 삼고 모든 역량을 집중해 도민의 물 안전 확보에 한 치의 소홀함 없이 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



