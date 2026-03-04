배관 정화 작업 중 미량 가스 누출
소방 당국, 정확한 사고 원인 조사 중

한양대 연구실서 염소가스 누출 신고…학생 7명 스스로 대피, 인명 피해 없어
4일 오후 4시쯤 서울 성동소방서는 한양대학교 연구실에서 염소가스가 누출됐다는 신고가 접수됐다고 밝혔다.


성동소방서 관계자는 "용기 밸브를 잠그고 배관 정화 작업을 진행하던 중 아주 미량의 염소가스가 새어 신고가 들어왔다"며 "염소가스 양이 매우 적어 인명 피해는 없었고, 특이사항도 없었다"고 전했다.

이 사고로 연구실에 있던 학생 7명이 스스로 대피했으며, 다행히 건강상 문제는 발생하지 않았다.


소방 당국은 현재 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
