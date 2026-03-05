역대 최대 급락세… 지금 알아야 할 대응전략은

연일 폭락세중인 증시 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

극동유화 극동유화 close 증권정보 014530 KOSPI 현재가 5,100 전일대비 890 등락률 -14.86% 거래량 6,453,681 전일가 5,990 2026.03.05 09:23 기준 관련기사 [특징주]트럼프 '러시아산 원유 2차 관세' 언급에 석유주 강세 1000대기업 CEO 10명 중 3명은 'SKY' 출신…서울대 14% '포항 석유전' 주가 급등에도 에너지업계 조용한 이유 전 종목 시세 보기 , 대성에너지 대성에너지 close 증권정보 117580 KOSPI 현재가 12,620 전일대비 960 등락률 -7.07% 거래량 4,163,797 전일가 13,580 2026.03.05 09:23 기준 관련기사 [특징주]이스라엘·이란 충돌 격화에…흥구석유 22% 급등 [특징주]이스라엘, 이란 공습…방산·석유株 강세 '포항 석유전' 주가 급등에도 에너지업계 조용한 이유 전 종목 시세 보기 , 흥아해운 흥아해운 close 증권정보 003280 KOSPI 현재가 2,595 전일대비 310 등락률 -10.67% 거래량 29,048,364 전일가 2,905 2026.03.05 09:23 기준 관련기사 [특징주]호르무즈 해협 위협 대응 나섰지만…해운株 강세 [특징주]트럼프 "이스라엘·이란 휴전합의"…해운株 약세 이란, 호르무즈 해협 봉쇄 의결…STX그린로지스 16%대↑ 전 종목 시세 보기 , 남선알미늄 남선알미늄 close 증권정보 008350 KOSPI 현재가 1,280 전일대비 74 등락률 +6.14% 거래량 7,680,284 전일가 1,206 2026.03.05 09:23 기준 관련기사 [특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리 [특징주]우오현 회장, 트럼프 취임식 초청 예상에…SM그룹株 급등 남선알미늄 "한국GM '협신회' 벤치마킹 행사로 본사 방문" 전 종목 시세 보기 , 고려산업 고려산업 close 증권정보 002140 KOSPI 현재가 2,715 전일대비 155 등락률 -5.40% 거래량 1,207,297 전일가 2,870 2026.03.05 09:23 기준 관련기사 [특징주]고려산업, 우크라 곡물 시설 공세 소식에 강세 [단독]스마트골프 경영권 분쟁…원조 슈퍼개미 김성진은 왜 장외기업 인수에 나서나 롤러코스터 탄 증시, 6월이 제일 아찔했다

