밴티지 마켓, 트러스트파일럿 리뷰 11,430건 돌파... 4.5점 유지 속 사이버 보안 역량도 인정

글로벌 다중자산 CFD 브로커 밴티지 마켓(Vantage Markets)은 2025년 12월 31일 기준 글로벌 리뷰 플랫폼 트러스트파일럿(Trustpilot)에서 총 11,430건의 고객 리뷰를 기록하며 4.5점의 TrustScore를 유지하고 있다고 밝혔다.

이번 수치는 2025년 중반 9,000건을 돌파한 이후 약 2,430건이 추가된 결과다. 회사 측은 다수의 이용자 평가가 축적되면서 플랫폼 신뢰도가 꾸준히 확대되고 있다고 설명했다.

마크 데스팔리에스(Marc Despallieres) 밴티지 마켓 CEO는 2025년 트러스트파일럿 리뷰 9,000건 돌파 당시 "리뷰 수천 건에서 4.5점을 받았다는 것은 저희가 그만큼 고객에게 큰 신뢰를 받고 있다는 의미"라며 "혁신, 신뢰, 고객 우선 서비스를 통해 고객 만족을 높인다는 회사의 사명이 더 큰 추진력을 얻게 되었다"고 밝힌 바 있다. 이번 11,430건 달성은 당시 강조했던 고객 중심 전략이 지속적으로 이어지고 있음을 보여주는 결과로 해석된다.

회사 측은 이러한 신뢰 축적의 배경으로 기술 인프라와 보안 역량 강화를 위한 지속적인 투자를 들고 있다. 밴티지 마켓은 최근 글로벌 사이버 보안 기업 트렌드마이크로(Trend Micro Incorporated)로부터 '이노베이션 파트너십 어워드(Innovation Partnership Award)'를 수상하며 사이버 복원력 강화를 위한 차별화된 접근 방식과 전략적 협력 성과를 인정받았다.

2021년부터 밴티지 마켓과 트렌드마이크로는 긴밀한 파트너십을 이어오고 있다. 밴티지 마켓은 실시간 위협 인텔리전스를 활용하고, 주요 환경 전반의 보안 현황을 통합적으로 파악할 수 있는 관리 체계를 구축함으로써 글로벌 수준의 보안 운영 기반을 마련했다. AI 기반 엔터프라이즈 보안 플랫폼 '트렌드 비전 원™(Trend Vision One)'을 중심으로 클라우드, 엔드포인트, 아이덴티티 전반의 가시성을 확보하고 위협 탐지 및 대응 속도를 고도화했다는 설명이다.

에릭 청(Eric Cheng) 밴티지 마켓 사이버 및 정보 보안 책임자는 "보안은 우리가 제공하는 모든 거래 경험의 근간"이라며 "통합 인텔리전스 기반 보안 체계를 통해 글로벌 사업 전반에서 위협 탐지 및 대응 역량을 강화해 왔다"고 밝혔다.

밴티지 마켓은 전 세계 30개 이상의 지사를 운영하고 있으며, 통합 보안 체계와 전문 인력을 기반으로 글로벌 사업 전반에 걸쳐 일관된 보안 운영 환경을 유지하고 있다. 회사 측은 이처럼 기술적 안정성과 보안 체계 고도화가 누적되며 사용자 경험 전반의 신뢰도 제고로 이어졌고, 그 결과가 11,430건의 리뷰와 4.5점 TrustScore 유지로 나타난 것으로 보고 있다고 밝혔다.

