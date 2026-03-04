일루마, 담당 간호사 1:1 매칭 서비스 제공하는 ‘일루맘 클럽’ 운영

- 성장 시기별 콜백 서비스 및 첫만남 선물까지…다양한 멤버십 혜택 제공

- 정보 과잉 시대, 신뢰 기반 육아 상담 멤버십으로 호응…누적 회원 1만5천 명 이상

일루맘 클럽 AD 원본보기 아이콘

최근 초보 부모들은 온라인 커뮤니티, SNS, 영상 콘텐츠 등을 통해 다양한 육아 정보를 손쉽게 접하고 있다. 그러나 서로 다른 기준과 상반된 조언이 혼재되면서 오히려 혼란을 겪는 사례도 늘고 있으며, 아이의 상태에 맞춘 전문가 상담과 신뢰할 수 있는 맞춤 정보에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세다.

특히 생후 초기에는 수유량, 배변 상태, 수면 패턴, 영양 관리 등 일상적인 변화에도 걱정이 커지기 쉬워, 일반적인 정보보다 개별 상황에 맞는 전문 상담을 찾는 부모들이 늘고 있다. 이에 네슬레코리아의 프리미엄 유아식 브랜드 '일루마 골든드롭3'는 초보 부모들의 육아 고민을 체계적으로 지원하기 위해 육아 멤버십 서비스 '일루맘 클럽'을 운영하고 있다.

실제 일루마 골든드롭3가 일루맘 클럽 상담 데이터를 분석한 결과, 육아 초기 부모들이 가장 많이 상담한 항목은 배앓이·대변 상태·가스·많이 게워냄 등 소화 관련 이슈가 전체의 33%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 수유량과 수유 간격(15%), 영양제 섭취 여부(7%) 등 수유 및 영양 관리 관련 문의도 높은 비중을 보였다. 또한 "수유량이 적정한지 모르겠다", "녹변이나 알갱이 변이 괜찮은지", "비타민D나 유산균을 따로 먹여야 하는지" 등 구체적인 상황 판단과 맞춤 가이드를 요청하는 사례가 많은 것으로 나타났다.

일루맘 클럽은 임산부 및 6개월 이하 영유아 부모 대상으로 운영되는 멤버십 서비스로, 2023년 7월 출시됐다. 모든 일루맘 클럽 멤버에게는 유아 영양 및 육아 상담 경험을 갖춘 담당 간호사가 전담으로 진행하는 1:1 맞춤 상담과 성장 시기별 콜백 상담이 제공되며, 모유 수유 방법 안내를 포함해 수유·소화·영양 관리뿐 아니라 육아 관련 고민부터 생활 관리 팁까지 폭넓게 상담할 수 있다.

멤버십은 골드와 실버 등급으로 운영되며, 일루마 골든드롭3 공식 홈페이지를 통해 가입할 수 있다. 골드 등급의 경우 제휴 조리원에서 배포되는 초대장을 통해 가입 가능하다. 두 등급 모두 1:1 상담과 50일 콜백 케어가 기본으로 제공되며, 골드 등급의 경우 6개월·12개월 추가 콜백과 성장 시점별 혜택이 함께 제공된다.

일루맘 클럽은 출시 이후 이용자가 꾸준히 증가해 2026년 2월 1일 기준 누적 회원 수 1만5,333명을 기록했다. 담당 간호사의 전문적인 상담과 세밀한 설명, 정서적 지지 측면에서 높은 만족도를 보이고 있으며, 특히 콜백 상담 서비스에 대해 참여자의 90% 이상이 도움이 됐다고 응답했다.

일루마 골든드롭3 관계자는 "육아 초기에는 단편적인 정보보다 아이 상태에 맞춘 전문 상담이 부모에게 실질적인 도움이 된다"며 "앞으로도 초보 부모의 실제 고민에 기반한 맞춤 케어 중심의 멤버십 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 일루마 골든드롭3는 2018년 5월 출시된 프리미엄 유아식으로, 아이의 건강과 두뇌 발달을 위해 100년 간 연구해온 제약회사 기반의 와이어스 뉴트리션(Wyeth Nutrition)의 글로벌 브랜드이다. 칼슘과 지방의 흡수를 돕는 독자적인 일루마 OPO 구조와 우수한 자연환경의 아일랜드 원유로 완성된 일루마 골든드롭3는 프리미엄 유아식의 대표 브랜드로 자리매김하고 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>