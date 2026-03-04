시민이 '안전' 만든다… 부산자치경찰 치안리빙랩 공모전

부산자치경찰위, 시민참여형 치안 아이디어 찾아



시민 발굴, 해결방안 모색‥ 지정주제·자유주제

부산 자치경찰이 시민 참여형 치안 정책 발굴에 나선다.

부산시 자치경찰위원회(위원장 김철준)는 부산디자인진흥원과 함께 오는 3월 9일부터 20일까지 '2026년 부산자치경찰 치안리빙랩 공모전'을 개최한다고 4일 알렸다.

'치안리빙랩(Living Lab)'은 일상생활 속 지역 치안 문제를 시민이 직접 발굴하고 실험과 연구를 통해 해결 방안을 모색하는 시민 주도형 문제해결 사업이다. 위원회는 자치경찰제 취지에 맞는 지역 맞춤형 치안 정책을 발굴하고 시민 체감형 안전 서비스를 확대하기 위해 이번 공모를 추진한다.

공모명은 '2026년 부산자치경찰 치안리빙랩 실무단(워킹그룹) 활동 과제 공모'다. 공모 주제는 자치경찰 사무 등과 관련한 문제해결 리빙랩 아이디어이며 지정주제와 자유주제로 나뉜다.

지정주제는 ▲지역안전지수(범죄·교통) 개선 방안 ▲관광지 치안 대책이며, 자유주제는 ▲범죄예방 ▲사회적 약자 보호(아동·청소년·노인·여성·장애인 등) ▲교통안전 등 자치경찰 사무 관련 지역사회 치안 문제 개선 방안이다.

지난해 치안리빙랩 사업에는 22개팀이 참여해 5개 과제가 선정됐고 실험과 연구를 거쳐 최종 3개 과제가 시범 실행됐다. 범죄예방 환경 조성을 위한 담배꽁초 전용 쓰레기통 디자인 설치, 전통시장 보행안전 강화를 위한 안심구역 조성, 노년층 보행약자를 위한 벤치형 마을버스 정류장 표지판 설치 등이 대표 사례다.

올해는 정책 필요성이 높은 지역안전지수 개선 방안 등 지정주제 발굴을 강화하기 위해 가점제를 도입, 실효성 있는 정책과제 선정에 중점을 둘 계획이다.

부산 거주 시민과 단체는 물론 ▲부산경찰청(경찰서) ▲구·군 ▲부산 소재 대학 ▲유관기관 등 누구나 신청할 수 있으며, 3~5인 팀 참여를 권장한다. 신청은 3월 9일부터 20일까지 전자우편으로 접수하면 된다.

선정작은 서면 심사와 인터뷰 심사를 거쳐 4월 10일 부산디자인진흥원 누리집 고시·공고란을 통해 발표된다. 1차 서면 심사에서 7~8개 팀을 선발하고 2차 인터뷰 심사를 통해 최종 5개 내외 팀을 선정한다.

선정된 팀에는 전문가 멘토링과 연구과제 컨설팅, 유관기관 협업 지원과 함께 과제 수행에 필요한 활동비가 지원된다. 중간성과 보고회를 거쳐 최종 선정된 우수 과제는 향후 정책 수립에 반영하거나 홍보에 활용될 예정이다.

김철준 부산시 자치경찰위원장은 "치안리빙랩은 시민의 아이디어가 실제 정책과 현장 변화로 이어지는 참여형 치안 모델"이라며 "우리 동네 안전을 시민이 직접 디자인하는 이번 공모전에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



