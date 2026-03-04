본문 바로가기
안광식 "아이들 평등한 교육 기회 누릴 수 있도록 정책적 뒷받침"

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.03.04 11:23

관내 초등학교·중학교 방문...현장 목소리 경청

사진=안광식 캠프 제공

사진=안광식 캠프 제공

안광식 세종시교육감 예비후보가 새 학기를 맞아 관내 초등학교와 중학교를 방문하며 현장의 목소리를 경청했다.


안 예비후보는 3일 오전 10시 100년의 역사를 지닌 연동초등학교를 방문해 입학식 현장을 지켜봤다. 연동초등학교는 올해 신입생이 3명에 불과해, 지역 사회 내에서 작은 학교 활성화에 대한 필요성이 꾸준히 제기돼 온 곳이다.

현장에서 안 예비후보는 입학한 학생들에게 축하의 뜻을 전하고, 교육 관계자 및 학부모들과 대화를 나누며 작은 학교가 직면한 현실과 고충을 경청했다.


안 예비후보는 "유구한 전통을 가진 학교임에도 신입생 수가 감소하는 현실은 지역 교육이 직면한 인구 절벽 문제를 상징적으로 보여준다"며 "학교의 규모와 상관없이 아이들이 평등한 교육 기회를 누릴 수 있도록 소규모 학교만의 특성화된 교육 모델과 지역 연계 프로그램에 대한 정책적 관심이 필요하다"고 밝혔다.


이에 앞서 안 예비후보는 이른 아침 자신의 모교인 금호중학교를 찾아 등교하는 학생들을 격려했다.

안 예비후보는 "모교 후배들의 활기찬 등교 모습을 보니 세종 교육의 미래가 밝다"며 "학생들이 저마다의 꿈을 안전하고 건강하게 키워나갈 수 있는 교육 환경의 중요성을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다"고 전했다.


안광식 예비후보는 앞으로도 지역 내 다양한 교육 현장을 방문해 교육 현안을 파악하고, 세종 교육이 나아갈 방향에 대해 시민들과의 소통을 지속할 방침이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
