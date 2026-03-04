대원미디어, 제주서 '지브리 전시' 연다…"복합 명소 육성"

코리코 카페·도토리숲 연계

미디어 활용 몰입형 연출 도입

대원미디어는 올여름 제주도에서 스튜디오 지브리의 국내 최초 오리지널 전시를 개최한다고 4일 밝혔다. 단순한 관람을 넘어 스튜디오 지브리 세계관을 온전히 체험하는 복합 명소로 조성한다. '마녀배달부 키키'를 테마로 꾸민 코리코 카페와 공식 상품점 도토리숲까지 전시관과 매끄럽게 연계해 관람객의 경험을 확장한다.

일부 주요 작품은 영상, 음향 등 디지털 미디어가 공간 전체를 채우는 몰입형 연출로 소개한다. 상징적 공간과 캐릭터, 음악 등 지브리 대표 요소를 다층적으로 구성해 관람객이 작품 속 세계에 직접 들어간 듯한 느낌을 받도록 유도한다.

정동훈 대원미디어 대표는 "창립 50주년을 맞아 마련한 중장기 프로젝트의 출발"이라며 "지브리와 함께 새로운 콘텐츠를 지속해서 선보이겠다"고 밝혔다. 김기남 대원미디어 상무는 "전시 중심 복합 경험으로 국내외 관광객을 사로잡아 제주 대표 명소로 육성하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



