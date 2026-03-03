고성사랑카드 인센티브 12% 상향…지역경제 선순환 실현

강원 고성군이 지난 1일부터 고성사랑상품권 인센티브 할인율을 상향 조정하여 운영한다.

군은 인센티브 할인율을 기존 10%에서 인구감소지역 지원에 따른 특별할인율 12%로 상향해 운영할 계획이며, 개인당 월 구매 한도는 기존과 동일하게 최대 100만원이다.

할인 혜택을 받기 위해서는 카드형 상품권 전용 앱 '그리고'를 통해 카드 등록 후 사용해야 하며, 관내 연 매출 30억원 이하 가맹점 및 전통시장 등에서 사용할 수 있다.

고성군 관계자는 "이번 인센티브 상향이 경기 침체로 인한 주민의 부담을 덜고, 소상공인에게도 활력이 되기를 바란다"며 "고성사랑카드를 통한 지역경제 선순환 구조가 안착할 수 있도록 주민 여러분의 적극적인 이용을 당부드린다"고 전했다.

한편, 고성사랑카드 가맹점 가입을 희망하는 관내 소상공인은 사업자등록증을 지참하여 경제체육과 지역경제팀 및 읍·면 행정복지센터로 상시 방문 신청하면 된다.





고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



