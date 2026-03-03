주낙영 경주시장 "청소년 무료버스, 다음주 시의회서 협의 이어간다"

보문 복합시설 전환·외동 3·4단지 공공환수 원칙 재확인

경주 4년 만에 인구 순유입 전환…"살고 싶은 도시로 구조화"

주낙영 경주시장이 3일 시청 영상회의실에서 국·소·본부장회의를 열고 주요 현안 사업을 점검했다.

이날 회의에서는 청소년 시내버스 무료 정책과 보문관광단지 활성화 방안, 외동 부영 3·4단지 공공기여 계획 등 주요 현안이 논의됐다.

먼저 주 시장은 청소년 무료버스 정책과 관련해 "당초 3월 시행을 목표로 준비해 왔으나, 지난달 열린 경주시의회 임시회에서 추가 검토 필요성이 제기되면서 안건이 의결되지 않았다"고 설명했다.

이어 "경주시 거주 청소년만을 대상으로 혜택을 적용하려면 별도의 결제 시스템 구축과 정부 승인 절차가 필요하다"며 "오는 12일부터 열리는 제296회 경주시의회 임시회에서 관련 사항을 충분히 설명하고 의회의 협조를 구하겠다"고 강조했다.

이어 보문관광단지 활성화와 관련해서는, 최근 숙박·상업·문화시설 등을 복합적으로 유치할 수 있도록 복합시설지구로의 용도 변경이 추진되면서 민간 투자 확대가 예상된다고 설명했다.

주 시장은 "보문관광단지 경쟁력 강화를 위한 복합시설지구 전환은 필요한 조치"라면서도 "민간 개발이익이 지역사회에 어떻게 환원되는지가 핵심"이라고 강조했다.

특히 "현재 개발이익 환수 기준 마련을 위한 연구용역이 진행 중"이라며 "용역 결과를 토대로 환수 금액을 산정하고 민간 사업자와 적정 수준의 공공이익 환수 방안을 협의하겠다"고 밝혔다.

외동 부영아파트 3·4단지 사업과 관련해서도 공공기여 원칙을 재확인했다.

주 시장은 "개발에 따른 이익이 지역사회에 실질적으로 환원되는 구조가 전제돼야 한다"며 "부영아파트 3·4단지와 인접한 구 7번국도 일부 구간을 확장해 기부채납받는 방식으로 협의해 경주시의 이익에 부합하도록 하겠다"고 말했다.

이와 함께 최근 인구 흐름 변화에 대해서도 언급했다.

주 시장은 "지난해 경주시가 860명의 순유입을 기록하며 4년 만에 전입 인구가 전출 인구를 웃도는 흐름으로 전환됐다"며 "3년 연속 순유출이 이어졌던 상황을 감안하면 분명 긍정적인 신호"라고 평가했다.

이어 "출산 증가와 타지역 전입 확대, 청년 임대주택 공급, 저출생 대응 정책 등이 일정 부분 영향을 미친 것으로 보고 있다"며 "이 흐름을 일시적인 반등에 그치지 않도록 구조화하는 것이 중요하다"고 말했다.

그러면서 "미래 산업 기반을 더욱 공고히 하고 산업과 연계된 양질의 일자리를 지속적으로 창출하겠다"며 "산업·주거·돌봄이 유기적으로 연결되는 정주 플랫폼을 강화해 '일하러 오는 도시'를 넘어 '살고 싶은 도시'로 전환해 나가겠다"고 밝혔다.





