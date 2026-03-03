본문 바로가기
연천군보건의료원 "말라리아, 유충부터 잡는다"…해빙기 유충구제 실시

이종구기자

입력2026.03.03 20:01

경기 연천군보건의료원은 말라리아 환자 발생을 사전에 차단하고 쾌적한 주거 환경을 조성하기 위해 3월부터 4월까지 두 달간 '해빙기 말라리아 유충구제 방역사업'을 전개한다고 3일 밝혔다.

연천군보건의료원은 말라리아 환자 발생을 사전에 차단하고 쾌적한 주거 환경을 조성하기 위해 3월부터 4월까지 두 달간 '해빙기 말라리아 유충구제 방역사업'을 전개한다. 연천군 제공

말라리아는 주로 말라리아 매개모기(얼룩날개모기류)에 의해 전파되는 질환으로, 최근 기온 상승과 환경 변화로 인해 연천군 내 환자 발생이 지속되고 있다. 이에 연천군보건의료원은 모기가 본격적으로 활동하기 전인 3~4월을 방제 최적기로 보고, 모기 생존의 근원인 '유충' 박멸에 집중할 계획이다.


모기 유충구제는 일정한 장소에 모여 사는 유충의 서식지를 공략해 성충으로 부화하는 것을 막는 방식이다. 유충 1마리를 구제하는 것은 성충 약 500마리를 박멸하는 것과 같은 효과가 있어, 여름철 모기 개체수를 대폭 줄이는 가장 경제적이고 효율적인 방법으로 평가받는다.

연천군보건의료원은 자체방역반을 편성해 정화조, 하수구, 물웅덩이, 인공 용기 등 모기 산란이 예상되는 서식지를 집중 점검하고, 상습 고인 물 지역을 중심으로 친환경 살충제 투입 등 맞춤형 유충구제를 실시할 계획이다.

연천군보건의료원 관계자는 "의료원의 전문적인 방역도 중요하지만, 무엇보다 군민 여러분의 생활 속 참여가 절실하다"며 "집 주변의 화분 받침대, 빈 깡통, 타이어 등에 고인 물을 비우는 것만으로도 모기 번식을 획기적으로 막을 수 있다"고 강조했다.


또한, 야간 활동 시 긴소매 옷 착용과 기피제 사용 등 개인 예방 수칙을 준수하고, 오한·고열·발한 등 말라리아 의심 증상이 나타날 경우 즉시 연천군보건의료원으로 방문할 것을 당부하며 "말라리아로부터 안전한 연천군을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
