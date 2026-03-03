본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

연천군, '경기공동근로복지기금 4호' 조성 업무협약 체결

이종구기자

입력2026.03.03 19:59

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

북부권 39개 기업 참여…근로자 1인당 연 120만원 지역화폐 지원

경기 연천군은 지난 2월 27일 경기섬유지원센터(양주)에서 '경기공동근로복지기금(4호)' 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

연천군이 지난 2월 27일 경기섬유지원센터(양주)에서 '경기공동근로복지기금(4호)' 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 연천군 제공

연천군이 지난 2월 27일 경기섬유지원센터(양주)에서 '경기공동근로복지기금(4호)' 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 연천군 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 협약식에는 김도형 경기도 노동국장, 김민호 경기도의원, 박종일 연천부군수, 강수현 양주시장, 허순 동두천부시장, 정윤진 의정부고용노동지청장, 박종서 경기북부상공회의소 회장, 북부권역 참여기업 39개사 노·사 대표 등 60여 명이 참석해 공동근로복지기금 조성의 의미를 함께했다.


'경기공동근로복지기금'은 근로복지기본법 제86조의2에 근거한 제도로, 2개 이상 사업주가 공동으로 기금을 조성하면 정부가 출연금의 100% 범위 내에서 매칭 지원하는 사업이다. 중소기업 근로자의 생활안정과 복지 향상을 위해 마련됐다.

이번 '경기공동근로복지기금(4호)'에는 북부권역 39개 기업이 참여하며, 특히 30인 이하 소규모 사업장을 중심으로 구성해 복지 사각지대 해소에 초점을 맞췄다. 연천군에서는 관내 10개 기업이 참여하며, 100여 명의 근로자가 수혜 대상이다. 참여기업 근로자에게는 1인당 연간 120만 원이 지역화폐로 지급될 예정으로, 근로자 실질소득 증대는 물론 지역 내 소비 촉진을 통한 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.


연천군 관계자는 "공동근로복지기금은 중소기업이 단독으로 감당하기 어려운 복지제도를 함께 마련하는 상생 모델"이라며 "근로자에게 실질적인 도움이 되는 연 120만원 지역화폐 지원을 통해 노동자의 삶의 질을 높이고, 동시에 지역 상권에도 활력을 불어넣는 선순환 구조를 만들겠다"고 밝혔다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"전부 환불 조치" '두바이' 글자에 한숨…중동 리스크 직격탄 맞은 곳

"149조원 소비쿠폰 풀자"…'전국민 10만원' 지급 의견 나온 곳

새로운 이슈 보기