강원랜드 하이원, 영월 청령포서 SNS이벤트…3000여명 ‘구름 인파’

하이원리조트, 영화 ‘왕과 사는 남자’

촬영지 영월서 이색 홍보 부스 운영

지역 연계 마케팅 눈길

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 운영하는 하이원리조트가 최근 화제를 모으고 있는 영화 '왕과 사는 남자'의 흥행에 힘입어, 주요 촬영지인 영월 청령포에서 리조트 브랜드 홍보를 위한 특별 SNS 이벤트를 개최해 방문객을 즐겁게 했다.

지난 2월 28일 영월 청령포 하이원 SNS 이벤트 현장. 강원랜드 제공 AD 원본보기 아이콘

하이원리조트는 지난 28일부터 2일까지 3일간 영월 청령포 내 마련된 특설 홍보 부스에서 방문객들을 대상으로 SNS 채널 구독 이벤트를 진행해 3000여명이 참여했다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 '왕의 이야기는 영월에서, 당신의 이야기는 하이원에서'라는 슬로건을 바탕으로 기획됐다. 영화 속 무대인 영월에서 느낀 감동을 인근 하이원리조트에서의 특별한 휴식으로 이어가라는 메시지를 담았다.

행사기간 동안 하이원리조트는 홍보 부스 방문객들을 대상으로 공식 SNS 채널(유튜브, 인스타그램, 블로그 중 택 1)을 구독하면 리조트 판촉물을 증정하는 이벤트를 진행해 최근 급증한 청령포를 방문하는 관광객들의 대기시간을 즐겁게 했다.

김영호 강원랜드 홍보실장은 "영화 '왕과 사는 남자'의 인기로 영월을 찾는 관광객이 급증함에 따라, 인근 지역 자산을 활용한 연계 마케팅을 기획하게 됐다"며 "앞으로도 인근 지자체와의 협력을 통해 강원 남부권 관광 벨트를 공고히 하고, 방문객들에게 잊지 못할 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



