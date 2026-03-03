농식품부, 아워홈과 '국산콩 소비 확산' MOU…"韓소비 촉진 모델 단계적 추진"

방송·온·오프라인 연계 캠페인

농식품부 "국산 콩 인식·소비 확대" 기대

정부가 국산 콩 소비 확산을 위한 민관 협력 업무협약(MOU)을 체결하는 등 국민이 체감할 수 있는 국산 콩 소비 촉진 모델을 단계적으로 추진하기로 했다.

농림축산식품부는 아워홈과 함께 3일 아워홈 본사에서 국산 콩 소비 확산을 위한 캠페인 추진 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

농림축산식품부와 아워홈과 함께 3일 아워홈 본사에서 국산 콩 소비 확산을 위한 캠페인 추진 업무협약(MOU)을 체결하고 관계자들이 기념사진 촬영을 하고 있다. 농식품부 AD 원본보기 아이콘

농식품부 관계자는 "이번 협약은 국산 콩의 우수성과 활용 가치를 국민에게 효과적으로 알리고, 방송 콘텐츠와 온·오프라인 참여형 활동을 연계해 실제 소비로 이어지는 확산 구조를 마련하기 위해 추진됐다"며 "양 기관은 민관 협력을 바탕으로 국민이 체감할 수 있는 국산 콩 소비 촉진 모델을 단계적으로 추진할 계획"이라고 설명했다.

국산 콩 소비 확산 캠페인은 ▲방송 콘텐츠를 활용한 소비 인식 확산 ▲방송 우승 레시피 기반 오프라인 소비 캠페인 ▲영상·온라인 이벤트를 통한 참여형 확산 활동으로 구성된다.

4월 초 지상파를 통해 방영 예정인 한 프로그램에서는 국산 콩을 주제로 다양한 요리가 소개될 예정이다. 방송을 통해 국산 콩의 활용성과 매력을 자연스럽게 전달하고, 소비자 인식 제고와 함께 국산 농산물에 대한 관심을 확산할 계획이다. 또 선정된 우승 레시피를 활용해 대국민을 대상으로 한 오프라인 국산 콩 소비 캠페인을 본격 추진한다. 국민이 일상 속에서 국산 콩요리를 직접 시식할 수 있도록 현장 행사를 운영하고, 캠페인 과정을 담은 홍보 영상 제작도 병행해 확산 효과를 높일 예정이다.

이와 함께 오프라인 캠페인과 연계한 이벤트를 진행해 국민 참여를 더욱 확대하고, 방송을 통해 형성된 관심이 공감과 공유를 거쳐 실세 소비로 이어질 수 있도록 할 방침이다. 단백질 섭취가 필요한 요양병원 등 사회적 약자를 대상으로 국산 콩 활용한 음식을 제공하는 등, 캠페인 성과를 사회적 가치로 확장하는 활동도 향후 함께 추진될 예정이다.

전한영 농식품부 대변인은 "이번 협약은 방송, 현장, 온라인을 유기적으로 연결한 국산 콩 소비 확산 캠페인의 출발점"이라며 "앞으로도 민관 협력을 통해 국민이 체감할 수 있는 농산물 소비 촉진 모델을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 농식품부와 아워홈은 이번 협약을 계기로 국산 농산물 소비 촉진을 위한 협력 범위를 넓히고, 실질적인 소비 확산 성과를 창출할 수 있도록 긴밀히 협력해 나갈 계획이다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>