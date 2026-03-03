본문 바로가기
국힘 충남도당 "민주당,매향·20조 허위 프레임 중단하라"

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.03.03 18:42

충남도청서 기자회견·규탄집회…"재정·권한 빠진 빈껍데기 특별법 반대"
"항구적 재정 이양 명문화 없인 통합 불가"…김태흠 지사 입장 재확인

국힘 충남도당 "민주당,매향·20조 허위 프레임 중단하라"
국민의힘 충남도당이 충남·대전 행정통합 특별법 보류를 둘러싼 더불어민주당의 공세를 정면 반박하며 공개 토론을 촉구했다.


충남도당은 3일 오전 10시 30분 충남도청에서 기자회견을 열고, 이어 오전 11시 도청 문예회관 앞에서 규탄집회를 개최했다.

이 자리에서 도당은 민주당이 제기한 '매향(賣鄕)' 표현과 '20조 원을 걷어찼다'는 주장에 대해 "본질을 흐리는 허위 프레임 정치"라고 규정했다.


도당은 "우리는 행정통합 자체를 반대한 것이 아니라 재정·권한 이양이 빠진 졸속·빈껍데기 특별법에 반대한 것"이라며 "자극적 표현으로 도민을 갈라치기하는 선동을 즉각 중단하라"고 밝혔다.


특히 민주당이 '20조 원 재정 지원을 걷어찼다'고 주장한 데 대해 "해당 특별법 어디에도 20조 원 재정 지원이 명문화돼 있지 않다"며 "재원 조달 방식과 교부 기준조차 담지 못한 법안을 두고 책임을 전가하는 것은 자가당착"이라고 반박했다.

도당은 "충남의 권한과 재정을 법률로 보장하지 않은 채 형식적 통합만 추진하는 것은 도의 미래를 가볍게 여기는 것"이라며 "항구적 재정 이양과 실질적 권한 이양을 특별법에 명문화해야 한다"고 요구했다.


현장 참석자들은 "도민 의견 수렴과 통합의 실질을 담보하지 않은 가짜 통합은 받아들일 수 없다"며 "앙꼬 없는 찐빵식 통합이 아닌, 재정과 권한이 보장된 실질적 통합을 추진해야 한다"고 주장했다.


국힘 충남도당은 ▲'매향' 및 '20조 걷어찼다'는 허위 프레임 중단 ▲도민 갈라치기와 흑색선전 중단 ▲항구적 재정·권한 이양의 특별법 명문화 ▲공개적 정책 토론 즉각 응답 등을 민주당에 촉구했다.


도당은 "충남의 자치권과 도민 권익이 온전히 보장되는 통합이 아니면 수용할 수 없다"며 "원칙 있는 통합을 통해 대한민국 균형발전을 견인하겠다"고 밝혔다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
