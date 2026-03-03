2월 외국인 19조 '셀 코리아'…역대 최대 순유출

한달 새 역대 5위 내 순매도 세 차례 발생

지난달 외국인 투자자들이 국내 주식을 역대 최대 규모로 순매도한 것으로 나타났다.

3일 국제금융센터에 따르면, 외국인은 2월 19조9000억원 규모의 국내 주식을 순매도했다. 월간 기준 최대 순유출이다.

일일 기준으로도 역대 5위 안에 드는 순매도가 세 차례나 발생했다. 2월 27일 7조1000억원 순매도는 역대 1위였고, 5일(-5조3000억원)은 2위, 6일(-3조3000억원)은 4위에 해당했다.

업종별로는 전기·전자에서만 약 21조원이 순유출됐다. 삼성전자(-14조6천억원)와 SK하이닉스(-7조6천억원) 두 종목에서만 22조2000억원이 빠져나갔다.

금융은 1월 순유입에서 2월 2조3000억원 순유출로 전환했다. 운송·장비는 유출세가 계속됐지만, 규모는 2월(-2000억원)이 1월(-4조1000억원)보다 작았다.

국제금융센터는 "올해 들어 삼성전자가 80.6%, SK하이닉스가 63.0% 각각 상승하면서 차익실현 유인이 확대되고, 포트폴리오 목표 비중 유지를 위한 리밸런싱(재조정) 움직임이 나타났을 가능성이 있다"고 분석했다.





최호경 기자



