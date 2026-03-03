'뉴이재명' 반응? 홍익표 "李, '뭐 이리 거창하게 이름 붙이나'"

MBC라디오 인터뷰서 밝혀

"주류 다툼 프레임 부적절"

홍익표 청와대 정무수석은 이재명 대통령이 최근 정치권에서 부상한 '뉴이재명' 현상에 대해 "거창하게 이름을 붙인다"며 담담한 반응을 보였다고 3일 밝혔다.

그는 이날 MBC 라디오에 출연해 "기존 더불어민주당 지지층에 새로운 지지층이 옮겨오는 현상이다. '올드 이재명'과 주류 다툼을 벌이는 것처럼 프레임을 만드는 것은 부적절하다"며 지나친 갈등 조장을 경계했다. 이어 "대통령 지지율이 정당 지지율보다 높게 나오는 상황에서 이들을 온전한 민주당 지지자로 흡수하는 것이 정당의 역할"이라고 덧붙였다.

홍익표 청와대 정무수석. 연합뉴스

이 대통령은 지난달 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '뉴이재명' 현상을 다룬 언론사 칼럼을 직접 공유했다. 이 단어는 대선 뒤 유입된 새 지지층을 지칭한다. 최근 민주당과 조국혁신당의 합당 과정에서 당권파를 뜻하는 '올드 이재명'과 대비하는 개념으로 쓰임새가 넓어졌다.

홍 수석은 이 대통령이 지난달 27일 29억원에 매물로 내놓은 경기 성남시 분당구 아파트 매각 진행 상황도 언급했다. 그는 "해당 가격에 사겠다는 매수 희망자가 나타났으나 아직 정식 계약을 체결하지는 않았다"고 설명했다. 매매가에 대해서는 "통상 32억∼33억원에 거래하는 단지"라며 "지난해 최고가보다 낮은 수준으로 가격을 책정했다"고 부연했다.

한편 홍 수석은 이병태 규제합리화위원회 부위원장(총리급) 내정자의 과거 '막말' 논란을 두고 "적절치 않은 발언이었다. 해명하는 자리가 필요하다"고 지적했다.

이 내정자는 과거 SNS에서 문재인 전 대통령의 최저임금 인상 정책을 두고 "치매인가, 정신분열증인가"라고 비난했다. 또 세월호 참사를 '천박함의 상징'이나 '불행한 교통사고'로 폄훼해 파문을 일으켰다.





