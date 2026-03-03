고양시, ‘IP융복합 콘텐츠 클러스터’ 착공…K-콘텐츠 성지로 도약

시, 286억 투입 콘텐츠 클러스터 조성 본격화

내년 하반기 준공 목표…클러스터 착공식 개최

일산테크노밸리·방송영상밸리·킨텍스 등 연계

클러스터 조기 정착 기반 확보…기업 입주·사업화 연계

경기 고양특례시(시장 이동환)가 3일 일산서구 대화동 2705번지 일원에서 'IP융복합 콘텐츠 클러스터' 착공식을 개최하고 본격적인 조성에 들어간다.

이동환 고양특례시장 등 참석자들이 3일 일산서구 대화동 2705번지 일원에서 'IP융복합 콘텐츠 클러스터' 착공식에서 시삽을 하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 착공식에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 문화콘텐츠 분야 기업 및 유관기관 관계자 등 100여 명이 참석해 사업 추진 경과와 향후 운영 방향을 공유했다.

이번 사업은 2021년 문화체육관광부 'IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성사업' 공모에서 경기도가 광역 단위 사업지로 선정된 뒤, 시·군 공모를 통해 고양시가 최종 대상지로 확정되며 추진됐다.

클러스터는 총사업비 286억원이 투입돼 지하 1층~지상 4층, 연면적 5198㎡ 규모로 건립된다. 1~2층은 전시·체험 공간과 콘텐츠 상품 판매장, 3층은 창작·연구개발 공간, 4층은 기업 입주실·비즈니스 라운지 등 사무 공간으로 조성될 예정이다. 준공 목표는 내년 하반기다.

이동환 고양특례시장이 3일 일산서구 대화동 2705번지 일원에서 'IP융복합 콘텐츠 클러스터' 착공식에서 축사를 하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장은 "IP융복합 콘텐츠 클러스터 착공이 고양시가 콘텐츠 산업을 미래 핵심 먹거리 산업으로 삼고 본격적으로 도약하는 출발점이 되길 바란다"며 "클러스터가 원활히 완성돼 콘텐츠 기업의 성장 토대를 마련할 수 있도록 문화체육관광부와 경기도와의 긴밀한 협력을 이어가겠다"고 말했다.

IP 기반 콘텐츠 산업 확장 전략…콘텐츠 융복합 거점 구축 나선다

IP융복합 콘텐츠 클러스터는 웹툰과 방송영상, 게임 등 다양한 콘텐츠 분야의 지식재산(IP)을 기반으로 창작·제작·사업화·유통을 지원하는 복합 공간으로 조성된다. 전시·체험 및 상품 판매 공간, 창작·연구개발(R&D) 공간, 기업 입주 공간 등을 갖춰 상품 개발·제작과 유통, 네트워킹 기능을 갖춘 기업 성장 지원 중심의 플랫폼으로 운영될 계획이다.

최근 콘텐츠 산업은 IP(Intellectual Property, 지식재산)라는 하나의 이야기를 중심으로 다양한 장르와 기술, 산업을 넘나드는 융복합 생태계로 확장되고 있다. 웹툰에서 드라마로, 다시 게임과 메타버스, 굿즈로 이어지면서 하나의 콘텐츠 IP가 상품화로 이어지는 방식이 확대되는 것이다. 이에 따라 창작부터 사업화까지 전 과정을 연계할 수 있는 콘텐츠 산업 기반 구축 필요성도 함께 커지고 있다.

고양시는 이러한 변화에 발맞춰 IP융복합 콘텐츠 클러스터를 중심으로 창작·제작·사업화·유통 전 과정을 연계하는 콘텐츠 산업 거점을 구축하는 중이다. 특히, EBS, JTBC, MBN 등 방송사를 비롯해 방송영상밸리와 일산테크노밸리, 킨텍스 등 콘텐츠·ICT 산업 인프라가 밀집한 지역적 이점을 활용해 콘텐츠 산업 기반을 집적화한다는 구상이다.

IP융복합 콘텐츠 클러스터 입지도. 고양시 제공 원본보기 아이콘

사전사업으로 클러스터 운영 기반 다져…기업 입주·사업화 연계 기반 마련

고양시는 IP융복합 콘텐츠 클러스터의 운영 기반을 사전에 확보하기 위해 2022년부터 고양산업진흥원과 함께 'IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업'을 추진하고 있다. 우수 IP를 발굴·축적해 클러스터 준공 이후 기업 입주와 사업화로 연계 가능한 기반을 마련하는 것이 목표다.

사전사업은 VR(가상현실)·AR(증강현실)·MR(혼합현실)·홀로그램·디지털아트 등 첨단기술을 활용한 실감형 콘텐츠 제작 지원과 기업의 자체 IP를 활용한 2차 콘텐츠·상품 제작 지원 두 가지 방식으로 추진된다.

지난해에는 13개 기업을 선정해 총 9억 3천만 원을 지원하고, 13건의 융복합 콘텐츠 IP를 발굴했다. 또한, 특허 3건을 포함한 총 27건의 저작권도 획득하며 사업화 가능성을 높였다.

IP융복합 콘텐츠 클러스터 조감도. 고양시 제공 원본보기 아이콘

한편, 지원을 통해 제작된 5개 실감형 콘텐츠는 지난해 10월 고양시립 아람누리 갤러리누리에서 열린 '빛의 공간 환상을 비추다 시즌3' 시연회에서 시민들에게 공개됐다. 인공지능(AI) 기반으로 관객과 실시간으로 상호작용하는 미디어아트 등 기술 융합형 콘텐츠가 전시됐으며, 2주간 열린 시연회에는 총 4917명의 관람객이 방문했다.

고양시는 올해도 13개 기업에 총 10억원 규모의 지원을 이어갈 계획이다. 이를 통해 클러스터 준공 이후 기업 입주와 콘텐츠 제작, 사업화가 가능한 운영 기반을 마련한다는 방침이다.





고양=이종구 기자



